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Волонтеры "Единой России" поздравили персонал и пациентов Самарского госпиталя ветеранов войн с Днем пожилого человека

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Партийные активисты передали подарки в Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн им. О.Г.Яковлева.

Фото: пресс-служба "Единой России"

В Самарском госпитале проходят лечение ветераны, инвалиды Великой Отечественной Войны, дети блокадного Ленинграда, труженики тыла и члены их семей, Герои Советского Союза, Герои России, Герои и ветераны Труда, а также ветераны специальной военной операции.

Выразить свое уважение к старшему поколению и поздравить пациентов и медицинский персонал с праздником приехали активисты "Молодой Гвардии" и депутат фракции "Единая Россия" в Самарской Губернской Думе Роман Балтер. Гости вручили пациентам и медицинским сотрудников угощения к чаю и памятные подарки.

"День пожилых людей — это праздник мудрости и добра. В этот день есть прекрасная возможность еще раз сказать теплые слова благодарности нашим папам и мамам, бабушкам и дедушкам, ветеранам войны и труда, пенсионерам, всем людям старшего поколения", — считает парламентарий.

"За вашими плечами долгая жизнь, вы являетесь хранителями моральных ценностей, опорой и верными помощниками для детей и внуков. Ваши знания и мудрость особенно важны в современных условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется ваш бесценный жизненный опыт. Желаю здоровья, хорошего настроения, тепла родного дома и всего самого наилучшего", — обратился к медикам и их подопечным Роман Балтер.

Кроме того, обсудили с пациентами, медиками и начальником военного госпиталя, главным врачом Александром Кашириным продолжение волонтерской акции "ЕР помогает".

"С госпиталем для ветеранов войн сложились добрые и теплые отношения. На постоянной основе молодогвардейцы оказывают помощь сотрудникам госпиталя, помогают с наведением чистоты в отделениях, помогают пациентам", — рассказал член Координационного Совета "Молодой Гвардии Единой России", руководитель Регионального штаба Самарского регионального отделения Антон Родионов.

Напомним, что в прошлом году Самарский областной клинический госпиталь ветеранов войн стал базовым медучреждением для реализации проекта "Возвращение с СВО" по комплексной реабилитации военнослужащих, и помощь волонтеров "Единой России" не будет лишней. Ребята не только помогают им в бытовых вопросах, но и поддерживают боевой дух пациентов.

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