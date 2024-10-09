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Партии Власть и политика

Самарцам предлагают похвастаться урожаем и дачными заготовками

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В штабе общественной поддержки "Единой России" 11 октября собирают всех, кто готов поделиться рецептами домашних заготовок и продемонстрировать свои кулинарные способности.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Первые осенние дожди — повод собраться вместе дружной компанией и продегустировать сезонные заготовки, уверены в штабе общественной поддержки. Поэтому 11 октября в 11:00 решили организовать встречу хозяюшек за чашечкой ароматного чая.

"К столу можно приносить домашнюю выпечку — лишней не будет. Но основная задача — поделиться вкусными рецептами и показать другим свои закрутки на зиму. Но все мы знаем, что вкусное должно быть еще и полезным. Поэтому пригласили в гости медиков-специалистов Самарского областного центра медицинской профилактики", — рассказали в штабе.

Диетологи Елена Овчинникова и Юлия Джалад расскажут о принципах здорового питания, помогут рассчитать количество потребляемых калорий, посоветуют, как эффективно и без вреда для здоровья держать в норме вес.

Кстати, авторы самых интересных и вкусных солений станут участниками лотереи и смогут выиграть билеты на концерт в одно из любимых самарцами учреждений культуры.

Место встречи в Самаре: ул. Революционная, 107, Штаб общественной поддержки "Единой России".

Гид потребителя

Последние комментарии

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программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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