Самарцам предлагают похвастаться урожаем и дачными заготовками

В штабе общественной поддержки "Единой России" 11 октября собирают всех, кто готов поделиться рецептами домашних заготовок и продемонстрировать свои кулинарные способности.

Первые осенние дожди — повод собраться вместе дружной компанией и продегустировать сезонные заготовки, уверены в штабе общественной поддержки. Поэтому 11 октября в 11:00 решили организовать встречу хозяюшек за чашечкой ароматного чая.

"К столу можно приносить домашнюю выпечку — лишней не будет. Но основная задача — поделиться вкусными рецептами и показать другим свои закрутки на зиму. Но все мы знаем, что вкусное должно быть еще и полезным. Поэтому пригласили в гости медиков-специалистов Самарского областного центра медицинской профилактики", — рассказали в штабе.

Диетологи Елена Овчинникова и Юлия Джалад расскажут о принципах здорового питания, помогут рассчитать количество потребляемых калорий, посоветуют, как эффективно и без вреда для здоровья держать в норме вес.

Кстати, авторы самых интересных и вкусных солений станут участниками лотереи и смогут выиграть билеты на концерт в одно из любимых самарцами учреждений культуры.

Место встречи в Самаре: ул. Революционная, 107, Штаб общественной поддержки "Единой России".