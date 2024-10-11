Инфраструктура, кадры, господдержка: как "Единая Россия" обеспечивает развитие села

Народная программа партии охватывает наиболее важные направления в этой сфере — от медицинского обеспечения на селе до образования и культуры. Финансирование программы "Комплексное развитие сельских территорий" ежегодно является одним из приоритетов "Единой России" при рассмотрении федерального бюджета, отметил врио секретаря Генсовета Владимир Якушев. Об этом сообщает пресс-служба самарского реготделения "ЕР".

"В прошлом году по инициативе "Единой России" финансирование госпрограммы по развитию села было увеличено на 26 миллиардов рублей. Дополнительные средства направили на вовлечение в оборот земель сельхозназначения, развитие экспорта сельхозпродукции, обеспечение села современной техникой и развитие технологий. Бюджетный процесс начался, идут рассмотрения документа в думских комитетах. Наша задача — максимально сохранить финансирование программы", — подчеркнул он.

Одно из определяющих направлений народной программы партии в части развития села — создание и модернизация социальных объектов.

"Что нужно сегодня для развития села? Комфортные условия для жизни и работы. Наша задача — создать на селе эти условия, нарастить потенциал сельских территорий и затормозить отток жителей в города. Поэтому по народной программе партии строятся и капитально ремонтируются больницы, дома культуры, школы. В соответствии с поручением Президента особый акцент мы делаем именно на сельские школы. Из 4,6 тысяч российских школ 66% находятся в сельской местности", — рассказал Владимир Якушев.

В 2023 году построено и отремонтировано 271 здание домов культуры. По итогам 2024 года планируется завершить работы еще на 346 объектах. Возводятся медучреждения, в том числе модульные, строятся библиотеки и многофункциональные культурные центры. С 2019 года полностью реализовано более 700 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов, в том числе в сельской местности и исторических поселениях.

"За счет социальной программы догазификации газ подведен в общей сложности до границ почти 1,1 миллионов участков, полностью подключено 660 тысяч домовладений", — сообщил Владимир Якушев.

Помимо этого, развивается инициативное бюджетирование. Этот механизм подразумевает участие жителей в распределении средств местных бюджетов для решения локальных вопросов. По итогам 2023 года, таких проектов подано более 30 тысяч по всей стране.

Магистральное направление "Единой России" — поддержка кадров на селе. По инициативе партии в сельских школах создаются агроклассы. К 2030 году их должно появиться более 18 тысяч.

"Особое внимание уделяем реализации программ "Земский доктор" и "Земский учитель". Они позволили привлечь на село 65 тысяч медиков и более 5 тысяч педагогов. Со следующего года по поручению Владимира Путина стартует программа "Земский работник культуры". С предложением запустить эту программу выступила наша партия", — отметил врио секретаря Генсовета.

Реализуются и другие меры. В частности, по инициативе партии расширена доступность лекарств на селе за счет их продажи в медицинских организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, если там отсутствуют стационарные аптеки. Идет работа по обеспечению связью сельских населенных пунктов. Развивается сельский туризм — закон, регулирующий это направление туристической отрасли, инициировала "Единая Россия".

"За 2023 год уровень выполнения положений блока народной программы "Развитие села" составил 90%. В этом году ожидаем, что наш результат будет еще выше", — отметил Владимир Якушев.

Он также напомнил, что накануне Дня работника сельского хозяйства в Совете Федерации прошел "правительственный час" с профильным министром Оксаной Лут, на котором были представлены две важные инициативы по поддержке сельхозпроизводителей.

"Инвестиционные кредиты, которые выдавались с 2015 года, возвращаются до сих пор. В регионах такую поддержку получали знаковые сельскохозяйственные проекты. В связи с ростом ключевой ставки и принятием нормативных изменений предложил министерству проанализировать этот блок поддержки, чтобы не допустить банкротства инвесторов. Также считаю важным сохранить поддержку малых форм хозяйствования АПК в регионах с низкой бюджетной обеспеченностью", — заключил Владимир Якушев.

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020–2025 годы" предусматривает компенсацию затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, принимающим студентов для прохождения производственной практики. Это способствует реализации методов дуального образования в сфере АПК.

Председатель комитета губернской думы по сельскому хозяйству и продовольствию, координатор партийного проекта "Российское село" в Самарской области Николай Сомов отметил: "Тема поддержки кадрового потенциала агропромышленного комплекса постоянно находится на контроле у нашего комитета. Конечно, нужно совершенствовать условия для выпускников учебных заведений, которые устраиваются на предприятия сельского хозяйства. Например, в соседних регионах так называемые "подъемные суммы" для специалистов, пришедших в отрасль, выше, чем в Самарской области. Сейчас наша задача — совместно с профильными министерствами, с правительством региона, с профессиональным сообществом аграриев, с профсоюзным движением обосновать те суммы, которые мы хотим предложить в качестве единовременной и ежемесячной денежной выплаты молодым специалистам. Чтобы в следующем году заложить эту сумму в проект областного бюджета".

Кроме того, самарские депутаты рассмотрели законопроект о поддержке наставничества.

"Система наставничества, система дуального образования — это уже хорошо зарекомендовавшие себя практики работы. Мы понимаем, что при этом создается дополнительная нагрузка для преподавателей, они вынуждены работать в ином режиме, перестраиваться под график наставляемых. Поэтому мы вышли с инициативой о поощрении наставников в отрасли сельского хозяйства, разработали рамочный законопроект, который в дальнейшем будет дорабатываться с правительством", — рассказал Николай Сомов.