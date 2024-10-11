Самарские хозяйки поделились рецептами самых полезных заготовок на зиму

В Штабе общественной поддержки "Единой России" активисты серебряного возраста обсудили кулинарные секреты домашнего консервирования и узнали, как питаться по принципу тарелки.

Варенье из физалиса, жареные огурцы и кабачковый десерт со вкусом ананаса. При этом никаких красителей и искусственных ароматизаторов. Все свое — с дачного огорода, плюс золотые руки и рецептура, выверенная десятилетиями. В областном штабе общественной поддержки "Единой России" самарские пенсионерки, активистки общественных движений, ТОСов, старшие по домам развернули выставку-дегустацию домашних заготовок.

"Нам очень понравилась это предложение — встретиться в штабе и показать все, что мы умеем, узнать новые рецепты, просто пообщаться, — рассказала Нина Лесницкая, активист общества инвалидов Октябрьского района Самары. — Все, что на столе, я вырастила на своем приусадебном участке и очень рада угостить других".

В штаб женщины пришли не только поговорить о кулинарных секретах за чашкой чая, но и поделиться хорошим настроением. Вкусное должно быть еще и полезным. Поэтому в этот день на площадке штаба работали врачи-специалисты Самарского областного центра медицинской профилактики. Медики рассказали о принципах здорового питания, помогли рассчитать количество потребляемых калорий, рассказали о здоровой альтернативе всяческим диетам.

"Чтобы питаться сбалансированно и не набирать вес, есть принцип питания по методу тарелки. Половину тарелки занимают овощи и фрукты, что обеспечит низкую калорийность рациона, а быстрое насыщение произойдет из-за клетчатки, которая набухает в желудке и прекрасно очищает желудочно-кишечный тракт, — рассказала врач Юлия Джалад. — На другой половине тарелки должны быть белки и углеводы".

Необязательно употреблять овощи исключительно в сыром виде, подчеркивают врачи. Их можно тушить, готовить на пару, запекать и отваривать. Альтернативой тяжелому майонезу остаются оливковое и подсолнечное масло и лимонный сок. Ежедневное употребление суточной нормы клетчатки, уверяют профессионалы медицины, снижает риск возникновения диабета, атеросклероза и желчнокаменной болезни.

На встрече участницы разыграли в лотерею билеты на концерт в самарскую филармонию. Всем в подарок от штаба общественной поддержки Самарской области — крышки для консервирования. Ведь оглянуться не успеешь, а уже надо готовиться к новому дачному сезону.