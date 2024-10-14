Эксперт Холдинга Т1: "За цифровыми технологиями - будущее российского АПК"

9-12 октября 2024 года в Москве прошла XXVI российская агропромышленная выставка "Золотая осень", которая стала площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития российского АПК и демонстрации достижений отрасли.
Константин Шадрин, директор Центра компетенций Холдинга Т1, выступил на круглом столе "Практические рекомендации применения беспилотных авиационных систем в сельском хозяйстве". В своем докладе он рассказал о текущем состоянии отрасли, о важности внедрения передовых технологий для дальнейшего планомерного развития отечественного АПК, а также о перспективах применения агродронов для снижения издержек сельхозпроизводителей.
В ходе выступления спикер отметил, что в российском агропромышленном комплексе наблюдается значительная положительная динамика, особенно в области растениеводства, которое составляет свыше 50% общего объема производства. Развитие этого сегмента связано не только с вводом в оборот новых земель, но и с применением современных технологичных решений - цифровых платформ с функцией сбора и обработки данных, а также БВС. Он подчеркнул, что российский АПК входит в топ-3 по применению беспилотных технологий, дроны используются для мониторинга состояния урожая, создания карт рельефа, а также обработки полей средствами защиты растений. Это позволяет оптимизировать сельскохозяйственные процессы, сократить трудозатраты, ускорить сбор данных и снизить риск ошибок.
"Одна из задач Холдинга Т1 - продвижение современных цифровых технологий в АПК. Важно предложить сельскохозяйственным предприятиям больше новаторских инструментов для автоматизации агропредприятий и повышения эффективности их деятельности. Мы видим, что уровень цифровизации АПК за последние годы растет, многие предприятия переходят на отечественные разработки. Следующий шаг - формирование цифровой экосистемы, которая предусматривает тесное взаимодействие всех участников рынка, объединение различных цифровых платформ, создание новых форматов бизнеса и партнерств", - прокомментировал Константин Шадрин, директор Центра компетенций Холдинга Т1.
В рамках выставки Холдинг Т1 представил обновленный функционал цифровой платформы управления агропредприятием "Пиктерра". Реализована возможность проводить полевые осмотры, которые позволяют оперативно идентифицировать проблемные места на поле и принимать решения, основываясь на объективных данных. Благодаря мобильному приложению можно формировать отчеты и прикладывать фотографии участков непосредственно в полях, даже без доступа к сети Интернет. Новый раздел "Мониторинг техники" позволяет подключать провайдеров данных телеметрии и отображать движения и статусы сельскохозяйственной техники в интерфейсе решения, теперь можно в режиме реального времени контролировать факт выполнения работ и корректность настроек техники под конкретную операцию, а также следить за расходом топлива.
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