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"Единая Россия" запустила в регионах мониторинг готовности многоквартирных домов к отопительному сезону

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Партпроект "Школа грамотного потребителя" подготовил специальную анкету, чтобы жители могли сообщить не только о состоянии радиаторов, внутридомовых коммуникаций, но и о гидроизоляции цоколей, подвалов, чердаков, остеклении подъездов, доводчиках на дверях. Результаты направят в органы жилнадзора для дополнительной проверки, сообщает пресс-служба самарского реготделения партии "Единая Россия".

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

"Начало этого года сопровождалось несколькими крайне неприятными инцидентами, когда десятки многоквартирных домов в ряде субъектов РФ остались без тепла в морозный период. Поэтому крайне важно принять превентивные меры, не допустить подобных ситуаций. В связи с этим вместе с координаторами "Школы грамотного потребителя" организуем проверку многоквартирных домов и опрос жителей о состоянии их домов", - подчеркнул координатор партпроекта, председатель комиссии Мосгордумы по госстроительству Александр Козлов.

Он отметил, что проверка будет комплексной.

"Тепло и нормальная температура зависят не только от батарей. Есть ряд пунктов, которые в обязательном порядке должны быть соблюдены при подготовке многоквартирного дома. Все это позволяет не просто комфортно ощущать себя дома, но и позволяет сэкономить. Поэтому нам важны все параметры", - подчеркнул координатор партпроекта.

Результаты мониторинга направят в государственные жилищные инспекции для принятия мер к управляющим организациям.

По данным министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, в областной столице к отоплению подключено 93,6% жилых домов.

"Министерство приводит данные по Самарской области. В регионе отопление подается в 92,44% многоквартирных жилых домов (21533 из 23294), 92,08% учреждениям культуры, 93,46% учреждениям здравоохранения. Также к отоплению подключены 97,02% школ, 98,79% детских садов и 88,13% учреждений допобразования. Все объекты социальной сферы и жилого фонда подключены к теплу в 27 муниципалитетах из 37", - сообщила координатор партийного проекта "Школа грамотного потребителя" в Самарской области Виктория Каткова.

Гид потребителя

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