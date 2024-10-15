Диана Шнайдер потерпела поражение на старте турнира в Нинбо

Уроженка Тольятти Диана Шнайдер потерпела поражение на старте турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай), сообщает championat.com.

В матче первого круга Шнайдер со счетом 6:4, 3:6, 3:6 проиграла бывшей второй ракетке мира из Испании Пауле Бадосе.

Встреча Шнайдер с Бадосой продлилась 2 часа 22 минуты. В ее рамках Диана один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Паулы восемь эйсов, восемь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

Отметим, что по ходу поединка Шнайдер испытывала проблемы с плечом, из-за чего брала медицинский тайм-аут.