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В Похвистневский музей передали капсулу с землей Донбасса

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сохранить память наших земляков, участвовавших в освобождении Донбасса в годы Великой Отечественной войны, помогают депутаты фракции "Единая Россия" регионального парламента.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Военному подвигу земляков посвящен музей Губернского колледжа Похвистнево, которым многие годы руководит Татьяна Потапова. Учащимся и гостям колледжа она рассказывает о славных страницах истории 85-й отдельной морской стрелковой бригады, которая формировалась на станции Похвистнево в конце 1941 года. Военнослужащим удалось принять участие в уникальном параде 7 ноября 1941 г. в Куйбышеве, ставшем запасной столицей СССР. С 1942 по 1944 гг. бригада воевала на Карельском фронте, освобождала от фашистов Карелию, Норвегию и Прибалтику.

Пополнить экспозицию музея колледжа помогают участники поискового движения России и депутаты Самарской губернской думы. Капсулу с землей из мемориального комплекса "Саур Могила" в музей губернского колледжа доставил депутат Самарской губернской думы, член президиума регполитсовета "Единой России" Александр Живайкин.

"Замечательный музей связывает три поколения наших людей - участников Великой Отечественной войны, бойцов специальной военной операции и молодое поколение учащейся молодежи, которое только вступает в самостоятельную жизнь. Основное направление проекта - это установление имен уроженцев нашей области, которые участвовали в годы Великой Отечественной войны в сражениях за Саур-Могилу и в освобождении Донбасса. К этой работе привлечены активисты Самарской области и города Снежное в ДНР", - рассказал Александр Живайкин.

С помощью активистов проекта из города Снежное и Регионального отделения Поискового движения России в Самарской области удалось уточнить места первичных захоронений. На родину найденных участников Великой Отечественной войны (в муниципальные районы Ставропольский, Шигонский, Борский, Богатовский, Кинель-Черкасский, Сергиевский, Красноярский и в Чапаевск) были переданы капсулы с землей Саур-Могилы. Это и дань памяти ветеранов - участников освобождения Донбасса, и символ единства регионов России и Донбасса.

Капсулы с землей Донбасса самарские единороссы и поисковики передали также в Военно-исторический музей Центрального военного округа. Еще одна гильза со священной землей стала основой для памятника защитникам Донбасса в Парке Победы областной столицы.

Александр Живайкин отметил, что в результате поисковой работы удалось установить 120 имен участников освобождения Донбасса 1943 г., об 11 участниках удалось узнать истории их жизни и встретиться с родственниками.

Плодотворная поисковая работа была проведена вместе с музеем Губернского колледжа в городе Похвистнево. Активисты собрали интересную информацию об уроженцах города, участвовавших в освобождении Донбасса, сообщил председатель Самарского регионального отделения ООД "Поисковое движение России" Евгений Ривкинд.

"Молодежь в процессе работы знакомится с биографией участников войны, с материальными свидетельствами важных событий, воспитывает в себе чувство уважения к истории и героическому прошлому нашей страны", - подчеркнул он.

Патриотическое мероприятие состоялось в рамках проекта "И потому в веках живут они…", реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов. Работа проекта направлена на сохранение памяти о событиях на Донбассе в годы Великой Отечественной войны, установление имен уроженцев Куйбышевской области, участвовавших в освобождении Донбасса, а также на доказательство преемственности подвига бойцов СВО и участников прошедшей войны. Проект уже третий год мотивирует добровольцев и целые коллективы на создание документальных летописей жизни бойцов и командиров Великой Отечественной войны, чтобы героическое поколение земляков не было забыто. Информация передается родственникам погибших героев и в музеи.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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