T1 и Т2 объявили о сотрудничестве в сфере безопасной обработки данных

Холдинг Т1, один из лидеров российского ИТ-рынка, и T2, российский оператор мобильной связи, подписали на FINOPOLIS 2024 соглашение о разработке инновационно-технологических проектов, направленных на расширение действующих вариантов использования платформы конфиденциальных вычислений "Криптоанклав". В ее задачи входит обеспечение защиты процессов автоматизированной обработки данных.

Соглашение о сотрудничестве на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 подписали генеральный директор T2 Антон Годовиков и генеральный директор Холдинга Т1 Алексей Фетисов. Big data T2 обладает обширной экспертизой в части использования технологий машинного обучения и искусственного интеллекта для повышения безопасности и улучшения опыта клиента на протяжении всего его пользовательского пути как в периметре компании, так и за ее пределами. Со своей стороны, Т1 ИИ, бизнес-направление Холдинга Т1 по работе с большими данными и искусственным интеллектом, привносит в сотрудничество накопленный опыт проектирования и реализации комплексных проектов в области цифровой трансформации, в частности, разработки платформ хранения данных, а также построения систем для их анализа.

"Криптоанклав" представляет собой доверенную среду, которая служит для защищенного автоматизированного объединения данных из разных источников, а также для их обработки и применения в обучении ИИ. Решение на базе технологи ИИ структурирует информацию, строит ML-модели и проводит необходимые вычисления, при этом передача и хранение данных осуществляется в защищенном режиме.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут разработка методологий и применение технологий совместных вычислений, а также построение моделей машинного обучения на базе обезличенных исторических данных, с учетом проработки и согласования подходов и легитимных практических методов обмена информацией.

Антон Годовиков, генеральный директор T2:

"Big data T2 успешно работает над обеспечением безопасности пользователей как по направлению обнаружения мошеннической активности, так и в части противодействия социальной инженерии, например, выявлению фактов нахождения абонентов под влиянием злоумышленников. Использование решений, разработанных внутри криптоанклавов — мировой тренд, подход успешно используется в области безопасности, медицины, коммуникаций. Рынок таких решений в РФ только формируется. Уверен, что накопленная экспертиза T2 в рамках партнерства с T1 позволит сделать значимый вклад в развитие "Криптоанклава" в интересах клиентов".

Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1:

"Рынок телекоммуникаций в России отличается высокими темпами цифровизации. Сейчас его представители еще более активно смотрят в сторону применения возможностей машинного обучения и искусственного интеллекта. Холдинг Т1 много лет наращивал свои компетенции в этих направлениях, консолидировал опыт внедрения "Криптоанклава". Мы уверены, что наша разработка позволит крупнейшим участникам рынка больших данных, включая банковскую, телекоммуникационную и промышленную отрасли, безопасно собирать и обрабатывать данные для сложных вычислений и построения ИИ-моделей. Это важный шаг на пути к тому, чтобы передовые технологии помогали поддерживать качество обслуживания граждан и российских предприятий на высоком уровне".