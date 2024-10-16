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ИТ Транспорт и связь

Холдинг Т1 и ДОМ.РФ объявили о технологическом сотрудничестве

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Холдинг Т1, один из лидеров отечественного ИТ-рынка, и финансовый институт развития ДОМ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве в рамках ежегодного форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024. Партнеры, являясь участниками Ассоциации ФинТех, намерены развивать новейшие технологии и реализовывать пилотные проекты в сфере импортозамещения с участием вендора НОТА и Т1 Облако.

Меморандум предусматривает технологическое партнёрство в части импортозамещения ПО, пилотирование финтех-продуктов на базе Технологической песочницы Ассоциации ФинТех (АФТ). В рамках сотрудничества планируется реализовать ряд пилотных проектов, связанных с цифровизацией ключевых бизнес-процессов группы компаний. В частности, разработать методологию для автоматизации управления обезличенными данными. Важным направлением станет пилотирование единого конвейера ИТ-разработки на базе Платформы Сфера (Холдинг Т1), а также апробация модульной CRM-платформы НОТА МОДУС для работы с информацией о клиентах.

Еще один вектор взаимодействия — тестирование интеграции отечественных систем управления мастер-данными (MDM) для выполнения задач иерархического представления и контроля доступа к ресурсам, а также возможность внедрения инструментов виртуализации на базе решений Т1 Облако.

"Партнёрство с ДОМ.РФ — это новая возможность для Холдинга Т1 внести свой вклад в цифровизацию и импортозамещение финансового рынка России. У нас уже есть успешный опыт реализации совместных проектов. Ранее Холдинг Т1 в режиме пилотного проекта принимал участие в выстраивании процесса обезличивания данных для тестирования на базе нашего собственного решения — Платформы Сфера. В наших планах — дальнейшее развитие функциональности инструментов журналирования, аудита и мониторинга и их адаптация для нужд финансовой отрасли", — отметил Кирилл Булгаков, заместитель генерального директора Холдинга Т1 по продуктам и сервисам, управляющий директор вендора НОТА.

"Развёртывание облачной платформы в контуре клиента обеспечивает не только гибкость, масштабируемость, но и высокий уровень защиты информации, что особенно важно для финансовых организаций, которым необходимо безопасно размещать и обрабатывать персональные и финансовые данные. Т1 Облако предоставляет комплексные решения на базе корпоративной платформы виртуализации для построения ИТ-инфраструктуры с соблюдением всех требований безопасности, актуальных для российского финансового сектора", — подчеркнул Георгий Джабиев, директор по развитию бизнеса Т1 Облако.

"Сотрудничество с Холдингом Т1, как и наше совместное участие в Ассоциации ФинТех, созданной при поддержке Банка России, — важный шаг на пути к совершенствованию ИТ-инфраструктуры современных финансовых организаций. Перед банковской отраслью в нашей стране сегодня стоит много сложных и интересных задач в части импортозамещения. Уверены, что опыт и экспертиза участников позволят нам повысить эффективность существующих бизнес-процессов и ускорят вывод на рынок новых продуктов и сервисов, которые будут востребованы и адаптированы под конкретные запросы отрасли", — рассказал управляющий директор ДОМ.РФ, зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Николай Козак.

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