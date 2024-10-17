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Сенатор Марина Сидухина провела личный прием граждан в Самаре

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Обращения жителей губернии были рассмотрены в рамках региональной недели представителя Самарской области в Совете Федераций, передает пресс-служба самарского реготделения партии "Единая Россия".

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Студентка 3 курса юридического факультета Самарского госуниверситета Арина пришла к сенатору Марине Сидухиной выяснить, как и какие региональные законодательные инициативы попадают на рассмотрение в Совет Федерации. Но главной была личная просьба: девушка хотела бы испытать свои силы в молодежной политике, а возможно, где-то еще.

"Нужно учиться у опытных, у лучших, потому что хочется набираться опыта, хочется погружаться в серьезную работу, ведь я учусь в юридическом уже на третьем курсе. Хочется смотреть в свое будущее, хочется попробовать себя везде, хочется быть полезной и показать весь свой потенциал", - считает Арина.

Марина Геннадьевна предложила девушке для начала войти в кадровый резерв молодежного парламента при городской или губернской думе, а в дальнейшем рассмотреть и стажировку по законодательному профилю.

Самарчанка Ольга - юрист с достаточным опытом работы на государственной службе, но никак не может найти работу по специальности, хотя постоянно повышает свою квалификацию, проходит профильное обучение и переподготовку. В настоящий момент состоит на учете в службе занятости, но хотела бы продолжить трудовую деятельность.

Решила обратиться за советом по трудоустройству к сенатору. Марина Сидухина рекомендовала Ольге стать участницей региональной программы "Кадросфера", инициированной при правительстве Самарской области.

"Вы обладаете достаточным потенциалом. Уверена, что с вашим профессионализмом и опытом вы обязательно найдете применение. Сейчас обновляется и заново формируется кадровый состав многих министерств и ведомств, городской администрации, стоит попробовать еще", - считает сенатор. Этот вопрос Марина Геннадьевна будет держать на контроле.

На прием к сенатору (и к координатору проекта партии "Единая Россия" "Крепкая семья") Марине Сидухиной пришел руководитель межрегионального молодежного общественного движения "Поколение 2020" Дмитрий Шмелев.

Итогом совместной работы активистов движения и социально ответственного бизнеса стала реализация проекта "Ни шагу назад". Он направлен на адаптацию детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот - воспитанников социальных учреждений Самары: "Ровесник", "Иволга" и Центра имени Б.П.Фролова. Взрослые участники проекта не только стали настоящими наставниками для детей-сирот, но и продолжают их сопровождать во взрослой жизни, поддерживая их стремление в получении образования, в построении карьеры и совершенствовании в профессии.

Сейчас в планах Дмитрия - организация команды КВН для ребят из социальных учреждений, помощь для воспитанников в получении высшего образования и масштабирование проекта.

"Будем работать над возникающими вопросами совместно. Требуется тщательная проработка и отработка механизма взаимодействия с органами исполнительной власти и профильными ведомствами. Разумеется, обязательно поддержим начинания активистов "Поколения 2020" в рамках партийного проекта "Крепкая семья" и попробуем привлечь еще больше заинтересованных людей", - поддержала планы молодых Марина Сидухина.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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