Сенатор Марина Сидухина провела личный прием граждан в Самаре

Обращения жителей губернии были рассмотрены в рамках региональной недели представителя Самарской области в Совете Федераций, передает пресс-служба самарского реготделения партии "Единая Россия".

Студентка 3 курса юридического факультета Самарского госуниверситета Арина пришла к сенатору Марине Сидухиной выяснить, как и какие региональные законодательные инициативы попадают на рассмотрение в Совет Федерации. Но главной была личная просьба: девушка хотела бы испытать свои силы в молодежной политике, а возможно, где-то еще.

"Нужно учиться у опытных, у лучших, потому что хочется набираться опыта, хочется погружаться в серьезную работу, ведь я учусь в юридическом уже на третьем курсе. Хочется смотреть в свое будущее, хочется попробовать себя везде, хочется быть полезной и показать весь свой потенциал", - считает Арина.

Марина Геннадьевна предложила девушке для начала войти в кадровый резерв молодежного парламента при городской или губернской думе, а в дальнейшем рассмотреть и стажировку по законодательному профилю.

Самарчанка Ольга - юрист с достаточным опытом работы на государственной службе, но никак не может найти работу по специальности, хотя постоянно повышает свою квалификацию, проходит профильное обучение и переподготовку. В настоящий момент состоит на учете в службе занятости, но хотела бы продолжить трудовую деятельность.

Решила обратиться за советом по трудоустройству к сенатору. Марина Сидухина рекомендовала Ольге стать участницей региональной программы "Кадросфера", инициированной при правительстве Самарской области.

"Вы обладаете достаточным потенциалом. Уверена, что с вашим профессионализмом и опытом вы обязательно найдете применение. Сейчас обновляется и заново формируется кадровый состав многих министерств и ведомств, городской администрации, стоит попробовать еще", - считает сенатор. Этот вопрос Марина Геннадьевна будет держать на контроле.

На прием к сенатору (и к координатору проекта партии "Единая Россия" "Крепкая семья") Марине Сидухиной пришел руководитель межрегионального молодежного общественного движения "Поколение 2020" Дмитрий Шмелев.

Итогом совместной работы активистов движения и социально ответственного бизнеса стала реализация проекта "Ни шагу назад". Он направлен на адаптацию детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот - воспитанников социальных учреждений Самары: "Ровесник", "Иволга" и Центра имени Б.П.Фролова. Взрослые участники проекта не только стали настоящими наставниками для детей-сирот, но и продолжают их сопровождать во взрослой жизни, поддерживая их стремление в получении образования, в построении карьеры и совершенствовании в профессии.

Сейчас в планах Дмитрия - организация команды КВН для ребят из социальных учреждений, помощь для воспитанников в получении высшего образования и масштабирование проекта.

"Будем работать над возникающими вопросами совместно. Требуется тщательная проработка и отработка механизма взаимодействия с органами исполнительной власти и профильными ведомствами. Разумеется, обязательно поддержим начинания активистов "Поколения 2020" в рамках партийного проекта "Крепкая семья" и попробуем привлечь еще больше заинтересованных людей", - поддержала планы молодых Марина Сидухина.