T2 и Совкомбанк договорились о партнерстве для повышения безопасности клиентских операций

T2, российский оператор мобильной связи, и Совкомбанк объявили о подписании стратегического соглашения о сотрудничестве в области использования больших данных, технологий машинного обучения (ML) и скоринговых решений.
Соглашение о сотрудничестве на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 подписали заместитель генерального директора компании T2 по коммерческой деятельности Ирина Лебедева и генеральный директор Совкомбанка Вячеслав Литовченко.
В рамках соглашения стороны объединят свои уникальные компетенции и технологии для разработки инновационных решений, направленных на обеспечение безопасности и надежности финансовых операций клиентов. Сотрудничество предусматривает использование больших данных и аналитических инструментов для повышения эффективности предотвращения и обнаружения мошеннической активности, а также для усовершенствования механизмов оценки финансовых рисков.
Совместные проекты позволят протестировать и адаптировать разработанные решения в реальных условиях. Ожидается, что результаты этого сотрудничества будут способствовать не только укреплению доверия и безопасности клиентов, но и станут основой для дальнейших инновационных разработок в сфере финтеха.
Ирина Лебедева, заместитель генерального директора компании T2 по коммерческой деятельности:
"Благодаря объединению ресурсов и экспертиз мы совместно сможем предложить клиентам новый уровень защиты. Работа в партнерстве над развитием скоринговых решений позволит более точно оценивать риски и минимизировать вероятность финансовых потерь как для банка, так и для его клиентов. Для T2 в партнерстве с Совкомбанком особенно ценна возможность влиять на общий уровень безопасности пользователей в сценариях, которые не касаются мобильной связи".
Вячеслав Литовченко, генеральный директор Совкомбанка:
"В рамках сотрудничества с Т2 мы объединим усилия для повышения безопасности финансовых операций клиентов, в том числе предупреждения мошеннических действий. Мы уверены, что совместная работа телеком-операторов и банков поможет поставить надежный заслон перед злоумышленниками. В дальнейшем мы планируем расширять партнерство, основанное на применении технологий BigData и алгоритмов машинного обучения, для защиты клиентов и минимизации рисков для банка".
Последние комментарии
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги