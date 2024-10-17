T2 и Совкомбанк договорились о партнерстве для повышения безопасности клиентских операций

T2, российский оператор мобильной связи, и Совкомбанк объявили о подписании стратегического соглашения о сотрудничестве в области использования больших данных, технологий машинного обучения (ML) и скоринговых решений.

Соглашение о сотрудничестве на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 подписали заместитель генерального директора компании T2 по коммерческой деятельности Ирина Лебедева и генеральный директор Совкомбанка Вячеслав Литовченко.

В рамках соглашения стороны объединят свои уникальные компетенции и технологии для разработки инновационных решений, направленных на обеспечение безопасности и надежности финансовых операций клиентов. Сотрудничество предусматривает использование больших данных и аналитических инструментов для повышения эффективности предотвращения и обнаружения мошеннической активности, а также для усовершенствования механизмов оценки финансовых рисков.

Совместные проекты позволят протестировать и адаптировать разработанные решения в реальных условиях. Ожидается, что результаты этого сотрудничества будут способствовать не только укреплению доверия и безопасности клиентов, но и станут основой для дальнейших инновационных разработок в сфере финтеха.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора компании T2 по коммерческой деятельности:

"Благодаря объединению ресурсов и экспертиз мы совместно сможем предложить клиентам новый уровень защиты. Работа в партнерстве над развитием скоринговых решений позволит более точно оценивать риски и минимизировать вероятность финансовых потерь как для банка, так и для его клиентов. Для T2 в партнерстве с Совкомбанком особенно ценна возможность влиять на общий уровень безопасности пользователей в сценариях, которые не касаются мобильной связи".

Вячеслав Литовченко, генеральный директор Совкомбанка:

"В рамках сотрудничества с Т2 мы объединим усилия для повышения безопасности финансовых операций клиентов, в том числе предупреждения мошеннических действий. Мы уверены, что совместная работа телеком-операторов и банков поможет поставить надежный заслон перед злоумышленниками. В дальнейшем мы планируем расширять партнерство, основанное на применении технологий BigData и алгоритмов машинного обучения, для защиты клиентов и минимизации рисков для банка".