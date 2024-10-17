Страховой Дом ВСК подписал соглашение с ДОМ.РФ, "АльфаСтрахование" и Ассоциацией ФинТех для развития технологии Open API

Страховой Дом ВСК заключил договор о четырехстороннем сотрудничестве в сфере информационных технологий с ДОМ.РФ, "АльфаСтрахование" и Ассоциацией ФинТех. Подписание состоялось 17 октября на площадке форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.

Соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий и развития стандартов Открытых API подписали генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Николай Козак, генеральный директор "АльфаСтрахование" Владимир Скворцов, генеральный директор Ассоциации ФинТех Максим Григорьев.

Партнеры планируют обмениваться опытом в области разработки и использования, Открытых API, расширять взаимодействие в рамках совместных проектов на площадке Ассоциации финансовых технологий, принимать участие в рабочих группах по разработке и пилотированию стандартов Открытых API.

По оценкам представителей компаний, технология применения открытых API является одним из ключевых элементов в создании инновационных решений на финансовом рынке.

"Открытые API — это пространство открытого партнерства. Нам есть чем поделиться с коллегами, а накопленный ими опыт будет также крайне полезен компании. Уверен, подобные проекты и кооперация между компаниями и ассоциациями позволит придать новый импульс для масштабирования технологий, а стандарты открытых API упростят доступ к информации, повысят общую прозрачность и эффективность взаимодействия. Мы стремимся создать среду, где стандарты безопасности будут соблюдаться всеми участниками, а это требует тщательной проработки и пилотирования", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

"ДОМ.РФ и входящий в него Банк ДОМ.РФ первыми на рынке на площадке АФТ реализовали "пилот" по обмену данными о договорах в рамках ипотечного кредитования и страхования через Открытые API. Благодаря этому инструменту обмен сведениями между банком и страховой компанией происходит автоматически. Клиенту не нужно собирать дополнительные справки или куда-то ходить, чтобы продлить страховку. Таким образом мы организуем бесшовный сервис по страхованию клиентов, соблюдая все стандарты и правила обмена данными", — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Николай Козак.

"Развитие Открытых API на российском финансовом рынке — одно из ключевых направлений работы Ассоциации ФинТех. Использование Открытых API позволяет сделать клиентский путь удобным, бесшовным и безопасным даже в таких сложных продуктах, как ипотечное кредитование и автострахование, их применение способствует развитию конкуренции на рынке, а также даёт возможность создавать кросс-отраслевые решения, которые раньше были вряд ли возможны. Уверен, что синергия опыта и компетенций ДОМ.РФ, ВСК и "АльфаСтрахования" в этой области, объединенных в пилотах на площадке Ассоциации, будет способствовать быстрому созданию и развитию инновационных услуг и сервисов", — добавил генеральный директор Ассоциации ФинТех Максим Григорьев.

"За последние несколько лет российский ипотечный рынок существенно шагнул вперед, внедрены много новых технологий, благодаря которым существенно поменялись привычные процессы получения и обслуживания кредита. Ипотека из финансового кредитного продукта стала комплексом качественных услуг, включающих страхование залогового имущества и жизни клиентов банка. Дальнейшее улучшение клиентского пути просто невозможно без коллаборации банков и страховых компаний в рамках единой сервисной инфраструктуры, позволяющей эффективно и прозрачно организовывать взаимодействие всех участников. Как раз такую мы и будем развивать вместе с ДОМ.РФ и Ассоциацией ФинТех", — подчеркнул генеральный директор "АльфаСтрахование" Владимир Скворцов.