Тренды развития партнерств для обмена данными обсудили на FINOPOLIS 2024

На форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 в Сочи один из крупнейших игроков российского ИТ-рынка Холдинг Т1 провел сессию "Партнерства по обмену данными — биржа, депозитарий или peer-to-peer. Определяем правила игры". Эксперты ведущих отраслей экономики обсудили эффективные форматы консолидации дата-сетов, а также их роль для создания экосистемных сервисов и продуктов. Кроме того, участники дискуссии затронули вопросы безопасности и регулирования обмена информацией между участниками рынка.

Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1, подчеркнул, что продукты, основанные на машинном обучении и анализе дата-сетов, имеют перспективы внедрения в ключевых отраслях экономики. Эксперт отметил, что появление платформ с конфиденциальными доверенными зонами даст существенный прирост эффективности внутренних сервисов компаний и позволит клиентам получать более качественные услуги по выгодной стоимости.

"Мы наблюдаем активное развитие больших языковых моделей, и данные для их обучения стали крайне востребованы. Важно не только наращивать объемы массивов данных, но и повышать их качество. Для этого необходимо взаимодействие участников рынка, финтех-компаний и государства. Объединение усилий позволит сформировать защищенную среду для обмена информацией с учетом существующего законодательства, интересов граждан и бизнеса. В результате мы получим инструмент, который сделает работу с данными более эффективной и безопасной", — подчеркнул Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1.

По словам Сергея Безбогова, старшего вице-президента, заместителя руководителя технологического блока Банка ВТБ, использование единой платформы данных может стать эффективным решением не только для финансовых институтов, но и других отраслей экономики. Эксперт также отметил важность взаимодействия игроков рынка в целях обогащения дата-сетов и противодействия мошенничеству.

"Единственный способ, позволяющий обучать качественные большие языковые модели, — это объединение дата-сетов крупных компаний: банков, операторов связи и других цифровых сервисов. Чтобы обмен данными был возможен в рамках существующего законодательства, необходимы новые технологии. С одной стороны, они должны консолидировать значительные объемы информации, с другой, — контролировать к ним доступ в целях безопасности. Такой инструмент, как биржа, позволит обмениваться не только дата-сетами, но и результатами работы языковых моделей. При этом подходе мы сможем безопасно предоставлять доступ к данным таким образом, чтобы они не были скомпрометированы", — прокомментировал Сергей Безбогов, старший вице-президент, заместитель руководителя технологического блока Банка ВТБ.

Максим Григорьев, генеральный директор Ассоциации ФинТех, поделился ключевыми выводами недавнего исследования АФТ о создании платформы по обмену дата-сетами, отметив, что ожидания бизнеса от этой инициативы чрезвычайно высоки. При этом эксперт обратил внимание на существующие барьеры для реализации такого рода решения.

"Помимо строгих регуляторных требований, игроки рынка отмечают неготовность компаний делиться своими данными — существуют риски потери чувствительной информации о клиентах и нанесения репутационного ущерба. Однако для решения этой проблемы уже существует три типа технологий. Прежде всего это защита среды данных и вычислений — например, разработка Холдинга Т1 "Криптоанклав" позволяет обрабатывать обезличенную информацию в "черном ящике" и при этом ограничивать к ней доступ. Второй элемент — это приватные вычисления, которые включают как криптографические решения, так и решения на базе технологий искусственного интеллекта. И, наконец, третий подход — это снижение уровня чувствительности данных. Комбинирование и применение этих трех технологий необходимо для того, чтобы обмен данными был эффективным, безопасным и удобным" — пояснил Максим Григорьев, генеральный директор Ассоциации ФинТех.

В продолжении дискуссии Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности t2, обозначила важность обеспечения безопасности инструментов и решений для обмена данными. Согласно результатам собственного исследования оператора связи, более 70% жителей России настороженно относятся к предоставлению персональной информации третьим лицам. Это связано с опасениями пользователей, что передача персональных данных может стать причиной повышенной активности мошенников и большого объема маркетинговых рассылок.

"В вопросе развития инструментов обмена данными мы заинтересованы прежде всего в создании среды, в которой работа с другими организациями будет максимально защищать интересы клиентов. Тогда результат их использования будет повышать ценность услуг связи для миллионов людей. Создание депозитария кажется нам наиболее эффективным подходом — это позволило бы всем участникам рынка масштабировать свои решения. Необходимо протестировать защищенную среду, в которой будет осуществляться работа с массивами информации. Для реализации такого проекта необходимы не только технологии, но и взаимодействие и доверие компаний", — отметила Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности t2.

Николай Козак, управляющий директор АО "ДОМ.РФ", заместитель председателя правления АО "Банк ДОМ.РФ", рассказал о проекте "Искусственный интеллект в стройке" в партнерстве с Минстроем РФ. На базе экспертной группы разрабатываются инструменты для масштабного внедрения ИИ в строительную отрасль, в том числе создание платформы данных для обучения моделей ИИ. Как сообщил эксперт, ее наполнение невозможно без поддержки со стороны девелоперов и регионов.

"Сбор данных уже давно ведется многими компаниями, но для обмена информацией даже между участниками одной отрасли необходимы доверие и гарантии безопасности. Решением может стать распределенная система на базе облачных технологий. Это позволило бы повысить ее устойчивость и защищенность, а также сократить расходы на инфраструктуру. Обмен данными для обучения ИИ-моделей будет иметь колоссальный эффект для отрасли строительства и девелопмента", — отметил Николай Козак, управляющий директор АО "ДОМ.РФ", заместитель председателя правления АО "Банк ДОМ.РФ".