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ИТ Транспорт и связь

Холдинг Т1 и ВТБ ускоряют разработку финансовых продуктов

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На форуме FINOPOLIS 2024 Холдинг Т1 и ВТБ представили импортонезависимую ФинПлатформу Т1 для оперативного вывода на рынок банковских сервисов.

Холдинг Т1 представил ФинПлатформу Т1, которая сокращает время вывода на рынок новых банковских продуктов до 25 дней. Решение позволяет вести в периметре одной компании параллельную и независимую разработку более чем 300 сервисов, что оптимизирует временные и финансовые затраты бизнеса. Возможности новой платформы были продемонстрированы в ходе форума FINOPOLIS 2024 экспертами Т1 и банка ВТБ, который выступает первым корпоративным пользователем.

На платформе, созданной Т1 Иннотех, реализован большой набор шаблонов и инструментов автоматизации, которые сокращают время на разработку, тестирование и проверку решений. Платформа поддерживает архитектуру открытых API, что дает возможность сотням команд работать в едином пространстве.

Для пилотирования платформы выбран банк ВТБ. После внедрения новой системы в ИТ-инфраструктуру банка, финансовая организация сможет увеличить показатель ежедневно открываемых накопительных счетов до более 20 тысяч и выпускать свыше 10 тысяч кредитных и дебетовых карт, а также обрабатывать более миллиона платежей компаний среднего и малого бизнеса.

"В условиях высокой конкуренции в банковской отрасли актуальным запросом финансовых организаций становится оптимизация разработки. Быстрое создание новых продуктов и вывод их на рынок — залог сохранения привлекательности банка в глазах клиентов и обеспечения высокой производительности процессов. Внедрение в контур ВТБ ФинПлатформы Т1 позволит нам эффективно справляться с растущим объемом операций и при этом сохранить высокий уровень безопасности", — отметил Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления Банка ВТБ.

"Когда отрасль столкнулась с ограничениями в части использования зарубежных автоматических банковских систем, мы начали разработку собственного решения на микросервисной архитектуре. За полтора года была проделана большая работа по созданию ИТ-продуктов для банков с необходимой функциональностью. Сейчас мы консолидировали эти наработки в ФинПлатформе Т1 и внедряем ее в ВТБ. В наших планах — вывести решение на рынок уже в следующем году, что ускорит переход российских банков на импортонезависимое ПО", — прокомментировал Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1.

Гид потребителя

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