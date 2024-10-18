Партпроект "Моя карьера с Единой Россией" представил итоги работы с начала года

С января по сентябрь этого года при поддержке партпроекта "Моя карьера с Единой Россией" состоялось 47 тысяч мероприятий с участием более чем миллиона человек, отметил координатор партпроекта, замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев на совещании с представителями минтруда, роструда, минобороны и регионами.

"Почти 200 тысяч человек были трудоустроены. Особое внимание наш проект уделяет теме повышения квалификации, работе с молодежью. Более 100 тысяч подростков поучаствовали в мероприятиях по профориентации. 150 тысяч человек стали участниками наших различных обучающих программ, лекций, карьерных мастерских и семинаров. Наши коллеги из "Женского движения Единой России" с января провели свыше двух тысяч мероприятий с участием более чем 25 тысяч человек, в том числе родных участников СВО. Не остается в стороне и "Молодая Гвардия". В мероприятиях, которые провела МГЕР, приняли участие около 25 тысяч человек", - сообщил Андрей Исаев.

Также он обратил внимание, что "Единая Россия" вместе с социальными партнерами, профсоюзами, работодателями направила предложения в нацпроект "Кадры".

В свою очередь, замминистра труда и соцзащиты Дмитрий Платыгин подчеркнул, что цели нового нацпроекта синхронизированы с Народной программой "Единой России".

"Приоритетные задачи, обозначенные в Народной программе, нашли отражение в нацпроекте "Кадры", - сообщил он. Замминистра труда и соцзащиты поблагодарил "Единую Россию" за активное участие в программе комплексной модернизации службы занятости.

"Более 2300 центров занятости будет модернизировано до конца 2028 года. Речь идет не только о создании комфортных, удобных, современных пространств, но и о внедрении новых инструментов, новых механизмов работы самих служб занятости, о переходе на единые стандарты, о подготовке всех сотрудников центров занятости к работе по новым технологиям", - уточнил Дмитрий Платыгин.

Также минтруда до конца года подготовит в отделениях партии порядка тысячи карьерных консультантов.

"Они будут оказывать квалифицированную помощь всем гражданам, которые приходят в отделение, в случае, если будет потребность в трудоустройстве или в смене работы", - резюмировал Дмитрий Платыгин.

На площадке партии обсудили предложения по профориентации и трудоустройству участников СВО. По словам Андрея Исаева, с начала года для военнослужащих и членов их семей в регионах провели более 1,5 тысячи мероприятий.

"В регионах сформирован реестр работодателей, которые заинтересованы в трудоустройстве участников специальной военной операции. Мы ищем новые формы, которые позволили бы осуществить такую социальную адаптацию", - сказал замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме.

Он напомнил о профориентационной работе в местах реабилитации военнослужащих, которую "Единая Россия" проводит вместе с Минобороны.

"На призыв откликнулись уже 18 регионов, там начались такие выезды", - добавил Андрей Исаев.

Руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков подчеркнул, что с начала года 5,6 тысячи участников СВО получили от служб занятости свыше 16 тысяч услуг. По его словам, наиболее востребована профориентация.

"Ее получили четыре тысячи участников СВО и 7,7 тысячи их родственников. Как раз в рамках этой услуги сотрудники центров занятости, кадровые консультанты помогают тем, кто решил сменить сферу деятельности или развить имеющиеся навыки. Еще одна мера, на которой я хотел бы остановиться, - обучение и переобучение. Сейчас для участников СВО, для их родственников доступно свыше девяти тысяч программ", - уточнил Михаил Иванков.

В свою очередь, депутат Госдумы Екатерина Стенякина добавила, что работа по трудоустройству участников СВО, которые находятся в местах реабилитации, должна проходить бесшовно. "Если боец получил ампутацию, то он может свыше полугода находиться в санатории, пока ждет протезирования. Это период времени, когда очень важно предоставить различные формы поддержки", - отметила парламентарий.

Министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области, координатор партийного проекта "Моя карьера с Единой Россией" Ирина Никишина рассказала о том, как служба занятости помогает ветеранам специальной военной операции и членам их семей.

"Служба занятости региона активно работает с участниками СВО и членами их семей: помогает с трудоустройством, консультирует, направляет на переобучение, - отметила Ирина Никишина. - Для нас главное - помогать, учитывая жизненную ситуацию и потребности обратившихся граждан".

Кроме того, при поддержке минтруда и координатора партпроекта в регионе проходят специализированные ярмарки трудоустройства, где работодатели предоставляют вакансии, адаптированные под потребности и возможности ветеранов СВО.