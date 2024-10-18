Холдинг Т1 представил решение для мониторинга залоговых объектов при помощи данных ДЗЗ из космоса

Холдинг T1, один из лидеров российского ИТ-рынка, и банк ВТБ разработали методологию мониторинга и оценки залоговых объектов с использованием данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса. Инновационное решение, предназначенное для отслеживания залогового имущества, уже внедрено в практику банка ВТБ на системной основе. Оно было представлено в рамках форума FINOPOLIS в Сочи.

Точность и качество аэрокосмических снимков позволяют выявлять изменения в объектах залога, формировать отчет с аргументированными выводами. При этом оценке поддается не только физическое состояние залогового имущества, но и проявление экономической активности на его территории. Клиенты банка ВТБ могут оценить удобство сервиса, так как алгоритмы контроля, основанные на данных ДЗЗ из космоса, не требуют личного участия залогодателя.

В планах — функциональное развитие решения и его тиражирование для кредитных организаций, страховых компаний, а также предприятий АПК. Таким образом компании получат возможность собирать актуальную информацию об объектах без необходимости их физического посещения. Теперь эта работа — особенно в труднодоступных районах страны — будет автоматизирована с задействованием программно-аппаратных комплексов (ПАК).

"Космические технологии все активнее входят в ежедневную практику в самых разных отраслях. Число сценариев применения сервисов ДЗЗ растёт, а компании-разработчики делают решения доступными для широкого круга заказчиков, автоматизируя устоявшиеся процессы и принципиально меняя привычные подходы к ним, — отметил Константин Шадрин, директор Центра компетенций Холдинга Т1. — Наличие собственной наземной инфраструктуры по приему данных, автоматизированная система их обработки, а также квалифицированные специалисты позволяют нам быстро адаптировать свои сервисы под запросы и потребности бизнеса, встраивать эти инструменты в существующие аналитические системы".

"Запуск проекта по мониторингу строительных и залоговых объектов из космоса позволит нам предложить более удобный сервис для наших клиентов, которые получают кредит в ВТБ на строительство крупных объектов — промышленных предприятий, жилых комплексов, торговых центров. Обычно эти операции предполагают обязательный мониторинг этих объектов представителями банка или же при помощи фотографий того или иного объекта. Это требует от наших клиентов дополнительных ресурсов и временных затрат. При мониторинге объектов из космоса все происходит практически в автоматическом режиме", — прокомментировал руководитель департамента залогов — старший вице-президент банка Антон Вовк.

"Это был довольно сложный с точки зрения реализации проект, поскольку в нем задействовано большое число технологий, развиваемых в ВТБ и Холдинге Т1 — распознавание объектов, анализ данных и др. Подобные проекты позволяют нам максимально цифровизировать оказываемые нами услуги, делая наши сервисы максимально удобными для клиентов. Коммерциализация же сервиса Холдингом Т1 позволяет постоянно развивать его, исходя из задач различных клиентов. Так что разработка не замыкается в контуре одного клиента, а постоянно совершенствуется", — отметил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.

Форум FINOPOLIS традиционно становится площадкой для обсуждения тенденций и возможностей современных технологий в финансовом секторе. В этом году в рамках мероприятия Холдинг Т1 представил стенд с решениями по финансовым и операционным рискам и работе с залоговыми объектами.