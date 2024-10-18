Инструменты Process Mining должны быть в основе ИТ-архитектуры

Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора Холдинга Т1, одной из ведущих российских ИТ-компаний, рассказал об эффективном внедрении инструментов процессной аналитики и вызовах, с которыми сталкиваются российские компании. Обсуждение прошло в рамках круглого стола "Process Mining в аудите: новые горизонты эффективности" на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 в Сочи.

В ходе обсуждения спикер отметил, что процессная аналитика позволяет бизнесу повысить эффективность операционной деятельности за счет выявления точек низкой продуктивности и сбоев. В качестве примеров спикер он отметил несколько проектов, реализованных Холдингом Т1. В одном из крупнейших российских банков при разработке кредитного конвейера такой подход позволил оптимизировать и ускорить обработку заявок. Также внедрение процессной аналитики в информационные системы оператора почтовой связи выявило проблемы в цепочке обработки отправлений и значительно повысило их скорость и точность.

"Вне зависимости от размера и деятельности компании подготовка к внедрению Process Mining должна осуществляться как можно раньше — уже на этапе создания информационных систем. Это важный элемент управления на основе данных, поэтому возможность их сбора и анализа должна быть заложена в ИТ-архитектуру организации заблаговременно. В результате компания получит средства для улучшения и повышения эффективности всего бизнеса", — прокомментировал Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора Холдинга Т1.

В числе вызовов внедрения инструментов процессной аналитики участники дискуссии назвали сложность проектов по интеграции в существующие экосистемы компаний и обеспечение доступа аналитиков к необходимым данным для проведения исследований. Кроме того, компании зачастую сталкиваются с сопротивлением к внедрению новых технологий со стороны кадров. По мнению экспертов, решением ситуации могут стать поэтапный подход внедрению и наглядная демонстрация преимуществ от такого анализа для задач конкретных сотрудников.

FINOPOLIS — ежегодный форум инновационных финансовых технологий, организованный Банком России. Традиционно становится площадкой для обсуждения тенденций и возможностей современных разработок в финансовом секторе. Мероприятие проходит с 16 по 18 октября на Федеральной территории "Сириус" в Сочи.