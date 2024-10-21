Врио главы Безенчукского района назначен директор "Купинского"

Врио главы администрации Безенчукского района назначен Дмитрий Вавилов, до последнего времени возглавлявший АО "Купинское". В новой должности Вавилов был представлен губернатором Вячеславом Федорищевым в понедельник, 21 октября, на оперативном совещании регионального правительства.

Дмитрий Вавилов руководил "Купинским" с 2018 года (до января 2024 г. организация существовала в форме ГУПа). Предприятие занимается выращиванием крупного рогатого скота, его фермы находятся в с. Купино Безенчукского района.

Напомним, предыдущий глава Безенчукского района Владимир Аникин с августа находится под арестом. Он подозревается в вымогательстве взятки.