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Холдинг Т1 разработал комплексное решение по управлению операционными рисками для банков

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Т1 Иннотех (входит в Холдинг Т1), ведущий поставщик решений для цифровизации бизнеса, представил комплекс программных продуктов, который позволит закрыть все потребности российских банков в высокотехнологичных инстурментах для эффективного управления операционными рисками. Решение, объединяющее функциональность платформы ОАЗИС.ОпРиск и сервиса сравнительной аналитики ОРИКС, было представлено на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS в Сочи. Даже в базовой версии оно превосходит возможности иностранного ПО.

Гибкая платформа-конструктор ОАЗИС.ОпРиск, над созданием которой работает Т1 Иннотех, позволит автоматизировать весь цикл работ по управлению оперрисками: проводить идентификацию, учет и регулярный мониторинг риск-индикаторов, собирать данные о потерях и регистрировать инциденты, контролировать выполнение планов мероприятий и проводить мониторинг уровня рисков.

Простота интеграции и модульная структура решения позволят заказчику адаптировать продукт под собственные потребности. По умолчанию система поставляется с уже настроенными процессами обработки объектов и справочниками, что дает возможность оперативно начать ее использование.

Связка ОАЗИС.ОпРиск с сервисом ОРИКС (входит в реестр российского ПО) от Т1 Иннотех поможет банкам эффективно оценивать уровень потерь с учетом бенчмарков — сравнивать собственные обезличенные показатели со средними по рынку. Таким образом финансово-кредитные организации получат инстурмент для оперативной корректировки стратегии.

"Наше детальное исследование на основе данных ОРИКС показало, что потери в российских банках из-за операционных рисков вдвое меньше, чем в иностранных. Важную роль в этом играют отечественные ИТ-разработки, которые помогают предприятиям грамотно выстраивать процессы, — последние годы наша команда сосредоточена на создании именно таких решений. За это время мы накопили экспертизу, которая позволила предложить рынку комплексный подход к управлению операционными рисками: компоненты нашего решения взаимообогащают друг друга данными и функционально. Синергетический эффект выводит управление операционными рисками в банках на качественно новый уровень и повзоляет им выстроить эффективное взаимодействие с регулятором в этой области", — прокомментировал Дмитрий Харитонов, генеральный директор Т1 Иннотех, первый заместитель генерального директора Холдинга Т1.

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