Антон Мищенко, "Самара манит аномально": "Стоицизм более логичен для Волги, чем гедонизм"

Сейчас только и разговоров что про бренд Самары. Оказалось, что тема поиска идентичности и символов города весьма сложная и волнительная для активных жителей. Корреспондент "Волга Ньюс" поговорил с музыкантом и продюсером успешного проекта Антоном Мищенко о том, зачем нужно понимать Самару, что ее отличает от других городов, и почему она может стать "Болливудом" России.
- Проект "Самара манит аномально", кому он нужен: зачем он вам и зачем он городу?
- Проект "Самара манит аномально" — это видеовизитка города, наш комплимент ему и подарок. Теперь не нужно сидеть и искать в интернете выигрышные фотографии Самары, чтобы показать иногородним или иностранным гостям, что здесь можно приятно жить и чувствовать себя достаточно комфортно.
Для меня "Самара манит аномально" — это моя общественная карма. Наша команда пассионарно выполнила свою работу, подарила городу эту картинку, эмоции, креатив, которыми может пользоваться каждый. Думаю, что взамен город нам благодарен.
Сейчас мы переосмыслили идею и сконцентрировались на том, чтобы создать туристический медиапроект по позиционированию Самары, как невероятно притягательного объекта для посещения, для жизни и туризма.
Зачем именно мне и нашей команде этот проект? У меня нет четкого ответа. Наверное, он скрыт уже в названии — "аномально", то есть это какое-то головокружение, выбивающееся из логических и рациональных поступков. Мы художники, поэтому и мыслим отчасти нерационально, а точнее "аномально", не опираясь на жесткие факты, а ориентируясь на чувства. Например, что такое гордиться городом? Эти эмоции можно только прочувствовать. Мы хотим осознать, почему в Самаре живут люди, которые могли бы вполне жить в любой другой точке мира, но предпочитают остаться здесь.
- "Самара манит аномально" это ведь проект, который выходит за рамки видеофильма?
- Фильм — это большой первый шаг, созданный в коллаборации с местным бизнесом. И мы будем дальше идти по этому пути. Моя задача в этой "гильдии магов" — создание творческого пространства, где собираются представители бизнеса и креативщики для создания новых проектов. У Андрея Патрикрова (режиссер фильма — прим. Волга Ньюс) свои цели и интересы.
Мы зовем светлые умы и получается такой mastermind — высшее сознание, коллективный разум, который используется для создания больших реальных идей. Например, мы сейчас ориентированы на проекты, которые будут популяризировать Самару за пределами нашего города.
- Последние годы относительно Самары чаще всего звучало понятие "волжский гедонизм", также мы знаем, что активно продвигался образ "Самары космической". Как вы описываете Самару?
- Волжский стоицизм. Когда очень долго живешь в гедонизме, в какой-то момент начинаешь замечать, что, чем твоя жизнь веселее, тем контрастнее чувствуется страдание. В жизни бывают разные моменты, и мне надоело страдать, особенно после того, как исполнилось 35 лет. Уже начинаешь утомляться от одного и того же. Тем более что город "волжского гедонизма", на самом деле, нам не дает много нового, разве что постоянно открывающиеся бары.
Я понял, что стоицизм более логичен для Волги. Неважно насколько тебе будет хорошо, насколько тебе будет плохо: если ты находишься в правильном "нулевом" положении — не радуешься особо и не грустишь — то это очень ровное одухотворенное состояние постоянного принятия, постоянного наслаждения, благодарности в ответ.
Есть два вариант проживания жизни: первый — чудес не бывает, второй — каждое мгновение это чудо. Когда ты живешь в состоянии того, что все приходит от Бога и все блаженное, и все нейтральное — это стоицизм. Ты сидишь и наблюдаешь, как течет волна, и понимаешь, сейчас тебе 35 и ты станешь пылью через какое-то время, а Волга так же будет течь…
- Получается, что Самара переросла бренд "волжского гедонизма"?
- У всех свои уровни развития, я не могу говорить за других. Я точно могу сказать, что мир меняется, и мое окружение взрослеет. Мы просто еще не были никогда взрослыми, мы все время были детьми.
В Самаре не будет, например, новых спусков набережных, и единственное, что здесь постоянно открывается это бары, рестораны, кофейни. В город просто нельзя еще что-то нового впихнуть, чем-то, что уже есть. Да, открываются спортивные площадки — я стал заниматься спортом и бросил ходить по барам, но все равно, это вариация на одни те же темы.
И так ты приходишь к тому, что вдохновляться нужно чем-то другим. Например, работой, или учиться вглядываться в детали — видеть какие-нибудь красивые кирпичи или архитектурные решения.
- Вы известны как музыкант, участвовали в разных музыкальных проектах, в том числе в успешной группе "Волны". Как получилось, что вы перешли в сферу кино?
- У меня всегда были успешные группы, просто некоторые были ориентированы на достаточно узкий круг аудитории, андеграунд. "Волны" — это первая группа, с которой я выступал на большой сцене на площади Куйбышева. Все остальные мои группы были больше из неформального течения, но я всегда играл в полный зал. Я с 2006–2007 года занимался музыкой, организацией мероприятий и фестивалей.
В какой-то момент режиссер Андрей Петряков предложил мне снять фильм о Самаре. Еще не было названия и никаких амбиций, просто "побежали поснимаем". И мы с ним вдвоем бегали по Самаре, ездили на машине и снимали фильм.
Потом начался 2022 год и многие поразбежались. Мне было грустно, и мы просто поехали в Мумбаи. Взяли рабочие визы и поехали туда, так как там у нас были хорошие связи. Я сразу познакомился с кучей продюсеров, попал в кино и много-много-много смотрел, работал, интересовался. По возвращении в Самару я сразу угодил в водоворот кино. Я выхожу из дома, а у меня во дворе съемочный павильон — снимали сериал про парня из цирка. Получилось так, что кино начало магнититься ко мне само.
Сняли "Самара манит аномально". Потом я написал пару сценариев под сериал для главных киноплатформ. Но дальше не хватило связей — не было этого мостика из Самары в Москву. В итоге я начал строить этот мостик и искать продюсеров.
- Говорят, что у Самары есть потенциал стать центром киноиндустрии, грубо говоря, таким российским "Голливудом", где будут снимать фильмы.
- Я знаю, как это сделать. Я об этом еще год назад говорил. Но ничего не сдвинется с места пока у нас не появится большое количество продюсеров и менеджеров для креативной индустрии. У нас есть креативщики, режиссеры, солисты, актеры, музыканты, но самое последнее дело чем они должны заниматься — это менеджмент. Потому что когда человек входит в состояние творца, и ему потом необходимо еще заниматься административной работой, все всегда идет не по плану. Нельзя усидеть на двух стульях.
У меня есть опыт выведения продуктов с нуля на федеральный уровень. Я знаю, как это происходит. Я уже знаю, как это происходит в Москве. Я видел, как творческие люди пытаются вести коммуникацию, и у них это, как правило, очень плохо получается, они просто зарубаются на этом. Коммуникацию нужно вести правильно, а у нас в Самаре в основном творческие люди, заточенные именно под творчество.
Пока не будет менеджеров, пока у креативщиков не появится бизнес-партнер, будет шляпа. Сейчас я делаю такое нетворкинг-пространство, где пытаюсь сводить креативщиков и бизнесменов с менеджерами для совместного роста.
В Самаре можно реально круто снимать. Вот, я, кстати, все время смотрю на некоторые здания, например, на "Юность" на Ленинградской улице, — это идеальный павильон для съемок. Это съемочный центр города со своими парковочным местами — это благодать. В этом плане пример Мумбая очень характерный, там старые здания успешно адаптируют под киносъемки.
- В чем вы видите особенности Самары, которые выделяют город на фоне остальных?
- Здесь постоянно открываешь для себя что-то новое. Если человек думает, что он уже все знает, всегда есть вот эти платформы 9 ¾, куда можно заскочить и приятно удивиться. В Самаре работает тезис "Один раз нужно попробовать всё". В таком случае можно здесь жить очень счастливо. Если не пробовал горные лыжи — попробуй, если не пробовал бегать на лыжах — побегай, и так далее.
Еще у нас фантастическая природа. Я очень хорошо знаю Самарскую Луку — Каменная Чаша, гора Верблюд… Это нераскрытое, сказочное место. Нераскрытое не с точки зрения, что это надо бежать и всем раскрывать, а с точки зрения, что там реально не было большого количества людей, а такое счастье съездить и просто посмотреть, что такое настоящий реликтовый лес, разлом тектонических плит, фантастическая энергетика.
Самару характеризуют люди. Здесь живет большое количество творческих людей, всегда готовых идти на контакт. У нас тут какой-то особый темперамент и акцент, который мы не замечаем, но он у нас есть.
- Какие перспективы вы видите в работе с брендом Самары?
- Сейчас новый этап, когда собралось новое руководство. Сейчас мы на пороге нового, и многое зависит только от нас — как мы будем дальше развиваться. Самое главное это не допустить потери времени.
Если собирается команда и показывает свою неэффективность, она должна быстро уходить, и на ее месте должна появиться новая группа креативных людей. Не надо, как обычно, отсиживаться.
Идентичность Самары в том, что она город-курорт? Да, сюда можно приехать и отдохнуть, но больше трех дней здесь делать нечего — в городе-курорте. Сейчас мы ищем себя.
В нашем проекте мы как раз показываем Самару и по сценам продумываем паттерны поведения в городе. Мы провели большую исследовательскую работу и вывели ее в проект. Мы сделали динамичный фильм, где попытались собрать идентичность города, начиная с того, что у нас делают самолеты, заканчивая Заволгой. Пока нет такой книги, где написано вот она идентичность Самары, пока что Россия плюс-минус похожа и отличается только в мелких деталях.
Самара курортная, Самара загадочная, Самара аномальная. Мы можем выйдя из офиса прыгнуть в лодку и через 10 минут уже отдыхать за Волгой и смотреть на свои проблемы через реку. В Поволжье Самара единственный город, где так живут. У меня есть знакомый, который на байдарке проплыл всю Волгу. Он рассказывал, что везде природа-природа, а когда заезжаешь в Самару, то начинается жизнь — катера, лодки, пляж, весь берег в палатках, после Самары опять природа-природа. В Поволжье только в Самаре есть жизнь большой реки.
- Уже работаете над новыми проектами?
- В следующем проекте мы хотим рассказать про Жигулевскую кругосветку. У меня есть сценарий, по которому несколько персонажей, которые немножко потерялись по жизни, по стечению обстоятельств оказались в Самаре и на плоту отправляются в Жигулевскую кругосветку для того, чтобы познать себя.
Еще мы планируем съемки новогодней сказки и скоро будем объявлять поиск партнеров. Мы становимся большим медиапроектом и очень рады, когда нашими историями делятся, ведь это открывает нам большие возможности для работы. Хочется уже творить на новом уровне.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?