Антон Мищенко, "Самара манит аномально": "Стоицизм более логичен для Волги, чем гедонизм"

Сейчас только и разговоров что про бренд Самары. Оказалось, что тема поиска идентичности и символов города весьма сложная и волнительная для активных жителей. Корреспондент "Волга Ньюс" поговорил с музыкантом и продюсером успешного проекта Антоном Мищенко о том, зачем нужно понимать Самару, что ее отличает от других городов, и почему она может стать "Болливудом" России.

- Проект "Самара манит аномально", кому он нужен: зачем он вам и зачем он городу?

- Проект "Самара манит аномально" — это видеовизитка города, наш комплимент ему и подарок. Теперь не нужно сидеть и искать в интернете выигрышные фотографии Самары, чтобы показать иногородним или иностранным гостям, что здесь можно приятно жить и чувствовать себя достаточно комфортно.

Для меня "Самара манит аномально" — это моя общественная карма. Наша команда пассионарно выполнила свою работу, подарила городу эту картинку, эмоции, креатив, которыми может пользоваться каждый. Думаю, что взамен город нам благодарен.

Сейчас мы переосмыслили идею и сконцентрировались на том, чтобы создать туристический медиапроект по позиционированию Самары, как невероятно притягательного объекта для посещения, для жизни и туризма.

Зачем именно мне и нашей команде этот проект? У меня нет четкого ответа. Наверное, он скрыт уже в названии — "аномально", то есть это какое-то головокружение, выбивающееся из логических и рациональных поступков. Мы художники, поэтому и мыслим отчасти нерационально, а точнее "аномально", не опираясь на жесткие факты, а ориентируясь на чувства. Например, что такое гордиться городом? Эти эмоции можно только прочувствовать. Мы хотим осознать, почему в Самаре живут люди, которые могли бы вполне жить в любой другой точке мира, но предпочитают остаться здесь.

- "Самара манит аномально" это ведь проект, который выходит за рамки видеофильма?

- Фильм — это большой первый шаг, созданный в коллаборации с местным бизнесом. И мы будем дальше идти по этому пути. Моя задача в этой "гильдии магов" — создание творческого пространства, где собираются представители бизнеса и креативщики для создания новых проектов. У Андрея Патрикрова (режиссер фильма — прим. Волга Ньюс) свои цели и интересы.

Мы зовем светлые умы и получается такой mastermind — высшее сознание, коллективный разум, который используется для создания больших реальных идей. Например, мы сейчас ориентированы на проекты, которые будут популяризировать Самару за пределами нашего города.

- Последние годы относительно Самары чаще всего звучало понятие "волжский гедонизм", также мы знаем, что активно продвигался образ "Самары космической". Как вы описываете Самару?

- Волжский стоицизм. Когда очень долго живешь в гедонизме, в какой-то момент начинаешь замечать, что, чем твоя жизнь веселее, тем контрастнее чувствуется страдание. В жизни бывают разные моменты, и мне надоело страдать, особенно после того, как исполнилось 35 лет. Уже начинаешь утомляться от одного и того же. Тем более что город "волжского гедонизма", на самом деле, нам не дает много нового, разве что постоянно открывающиеся бары.

Я понял, что стоицизм более логичен для Волги. Неважно насколько тебе будет хорошо, насколько тебе будет плохо: если ты находишься в правильном "нулевом" положении — не радуешься особо и не грустишь — то это очень ровное одухотворенное состояние постоянного принятия, постоянного наслаждения, благодарности в ответ.

Есть два вариант проживания жизни: первый — чудес не бывает, второй — каждое мгновение это чудо. Когда ты живешь в состоянии того, что все приходит от Бога и все блаженное, и все нейтральное — это стоицизм. Ты сидишь и наблюдаешь, как течет волна, и понимаешь, сейчас тебе 35 и ты станешь пылью через какое-то время, а Волга так же будет течь…

- Получается, что Самара переросла бренд "волжского гедонизма"?

- У всех свои уровни развития, я не могу говорить за других. Я точно могу сказать, что мир меняется, и мое окружение взрослеет. Мы просто еще не были никогда взрослыми, мы все время были детьми.

В Самаре не будет, например, новых спусков набережных, и единственное, что здесь постоянно открывается это бары, рестораны, кофейни. В город просто нельзя еще что-то нового впихнуть, чем-то, что уже есть. Да, открываются спортивные площадки — я стал заниматься спортом и бросил ходить по барам, но все равно, это вариация на одни те же темы.

И так ты приходишь к тому, что вдохновляться нужно чем-то другим. Например, работой, или учиться вглядываться в детали — видеть какие-нибудь красивые кирпичи или архитектурные решения.

- Вы известны как музыкант, участвовали в разных музыкальных проектах, в том числе в успешной группе "Волны". Как получилось, что вы перешли в сферу кино?

- У меня всегда были успешные группы, просто некоторые были ориентированы на достаточно узкий круг аудитории, андеграунд. "Волны" — это первая группа, с которой я выступал на большой сцене на площади Куйбышева. Все остальные мои группы были больше из неформального течения, но я всегда играл в полный зал. Я с 2006–2007 года занимался музыкой, организацией мероприятий и фестивалей.

В какой-то момент режиссер Андрей Петряков предложил мне снять фильм о Самаре. Еще не было названия и никаких амбиций, просто "побежали поснимаем". И мы с ним вдвоем бегали по Самаре, ездили на машине и снимали фильм.

Потом начался 2022 год и многие поразбежались. Мне было грустно, и мы просто поехали в Мумбаи. Взяли рабочие визы и поехали туда, так как там у нас были хорошие связи. Я сразу познакомился с кучей продюсеров, попал в кино и много-много-много смотрел, работал, интересовался. По возвращении в Самару я сразу угодил в водоворот кино. Я выхожу из дома, а у меня во дворе съемочный павильон — снимали сериал про парня из цирка. Получилось так, что кино начало магнититься ко мне само.

Сняли "Самара манит аномально". Потом я написал пару сценариев под сериал для главных киноплатформ. Но дальше не хватило связей — не было этого мостика из Самары в Москву. В итоге я начал строить этот мостик и искать продюсеров.

- Говорят, что у Самары есть потенциал стать центром киноиндустрии, грубо говоря, таким российским "Голливудом", где будут снимать фильмы.

- Я знаю, как это сделать. Я об этом еще год назад говорил. Но ничего не сдвинется с места пока у нас не появится большое количество продюсеров и менеджеров для креативной индустрии. У нас есть креативщики, режиссеры, солисты, актеры, музыканты, но самое последнее дело чем они должны заниматься — это менеджмент. Потому что когда человек входит в состояние творца, и ему потом необходимо еще заниматься административной работой, все всегда идет не по плану. Нельзя усидеть на двух стульях.

У меня есть опыт выведения продуктов с нуля на федеральный уровень. Я знаю, как это происходит. Я уже знаю, как это происходит в Москве. Я видел, как творческие люди пытаются вести коммуникацию, и у них это, как правило, очень плохо получается, они просто зарубаются на этом. Коммуникацию нужно вести правильно, а у нас в Самаре в основном творческие люди, заточенные именно под творчество.

Пока не будет менеджеров, пока у креативщиков не появится бизнес-партнер, будет шляпа. Сейчас я делаю такое нетворкинг-пространство, где пытаюсь сводить креативщиков и бизнесменов с менеджерами для совместного роста.

В Самаре можно реально круто снимать. Вот, я, кстати, все время смотрю на некоторые здания, например, на "Юность" на Ленинградской улице, — это идеальный павильон для съемок. Это съемочный центр города со своими парковочным местами — это благодать. В этом плане пример Мумбая очень характерный, там старые здания успешно адаптируют под киносъемки.

- В чем вы видите особенности Самары, которые выделяют город на фоне остальных?

- Здесь постоянно открываешь для себя что-то новое. Если человек думает, что он уже все знает, всегда есть вот эти платформы 9 ¾, куда можно заскочить и приятно удивиться. В Самаре работает тезис "Один раз нужно попробовать всё". В таком случае можно здесь жить очень счастливо. Если не пробовал горные лыжи — попробуй, если не пробовал бегать на лыжах — побегай, и так далее.

Еще у нас фантастическая природа. Я очень хорошо знаю Самарскую Луку — Каменная Чаша, гора Верблюд… Это нераскрытое, сказочное место. Нераскрытое не с точки зрения, что это надо бежать и всем раскрывать, а с точки зрения, что там реально не было большого количества людей, а такое счастье съездить и просто посмотреть, что такое настоящий реликтовый лес, разлом тектонических плит, фантастическая энергетика.

Самару характеризуют люди. Здесь живет большое количество творческих людей, всегда готовых идти на контакт. У нас тут какой-то особый темперамент и акцент, который мы не замечаем, но он у нас есть.

- Какие перспективы вы видите в работе с брендом Самары?

- Сейчас новый этап, когда собралось новое руководство. Сейчас мы на пороге нового, и многое зависит только от нас — как мы будем дальше развиваться. Самое главное это не допустить потери времени.

Если собирается команда и показывает свою неэффективность, она должна быстро уходить, и на ее месте должна появиться новая группа креативных людей. Не надо, как обычно, отсиживаться.

Идентичность Самары в том, что она город-курорт? Да, сюда можно приехать и отдохнуть, но больше трех дней здесь делать нечего — в городе-курорте. Сейчас мы ищем себя.

В нашем проекте мы как раз показываем Самару и по сценам продумываем паттерны поведения в городе. Мы провели большую исследовательскую работу и вывели ее в проект. Мы сделали динамичный фильм, где попытались собрать идентичность города, начиная с того, что у нас делают самолеты, заканчивая Заволгой. Пока нет такой книги, где написано вот она идентичность Самары, пока что Россия плюс-минус похожа и отличается только в мелких деталях.

Самара курортная, Самара загадочная, Самара аномальная. Мы можем выйдя из офиса прыгнуть в лодку и через 10 минут уже отдыхать за Волгой и смотреть на свои проблемы через реку. В Поволжье Самара единственный город, где так живут. У меня есть знакомый, который на байдарке проплыл всю Волгу. Он рассказывал, что везде природа-природа, а когда заезжаешь в Самару, то начинается жизнь — катера, лодки, пляж, весь берег в палатках, после Самары опять природа-природа. В Поволжье только в Самаре есть жизнь большой реки.

- Уже работаете над новыми проектами?

- В следующем проекте мы хотим рассказать про Жигулевскую кругосветку. У меня есть сценарий, по которому несколько персонажей, которые немножко потерялись по жизни, по стечению обстоятельств оказались в Самаре и на плоту отправляются в Жигулевскую кругосветку для того, чтобы познать себя.

Еще мы планируем съемки новогодней сказки и скоро будем объявлять поиск партнеров. Мы становимся большим медиапроектом и очень рады, когда нашими историями делятся, ведь это открывает нам большие возможности для работы. Хочется уже творить на новом уровне.