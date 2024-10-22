16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Единороссы передали самарским волонтерам швейное оборудование Партпроект "Моя карьера с Единой Россией" представил итоги работы с начала года Сенатор Марина Сидухина провела личный прием граждан в Самаре "Единая Россия" запустила в регионах мониторинг готовности многоквартирных домов к отопительному сезону Инфраструктура, кадры, господдержка: как "Единая Россия" обеспечивает развитие села

Партии Власть и политика

Единороссы передали самарским волонтерам швейное оборудование

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Волонтеры серебряного возраста — активисты благотворительной организации "Золотые руки ангела", отшивающие для нужд фронта тактические носилки и все необходимое для бойцов — получили в подарок промышленный оверлок.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Тактические носилки, аптечки, пятиточечники — в мастерской, которая расположилась в духовно-просветительском центре "Кириллица" при соборе в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, с раннего утра склонились над швейными машинами и столами для раскроя добрые ангелы с золотыми руками. Самарские пенсионерки изготавливают все то, без чего бойцу на передовой никак не обойтись. Зачастую плащ-палатки, эвакуационные стропы, защита и носилки спасают жизнь.

"Мы закупаем ткань сами, или нам доброхоты помогают в этом, — рассказывает Ольга Дунаева. — И мы работаем с учетом просьб и предложений "из-за ленточки". Вот недавно ребята передали, что аптечки надо бы делать поменьше размером. Приняли к сведению".

Мастерицы рассказывают, что к ним часто обращаются матери тех, кто отправляется на СВО и просят экипировать новобранца. Женщины никогда не отказывают. Приходят и сами бойцы, из тех, кто проходит лечение или пришел в отпуск. Мужчины забирают и везут на передовую все, что женщины сшили в глубоком тылу.

Швейная машина для обрезки полотна и последующей обработки края станет незаменимой помощницей для швей. Современный промышленный оверлок в мастерскую передал член президиума регионального политсовета, депутат фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Александр Живайкин: "То, что вы делаете, трудно переоценить. Все это крайне необходимо бойцам на передовой, сам не раз передавал им гуманитарную помощь от нашего региона. Главное пожелание вам — сохранить силы, ведь ваше дело в тылу тоже приближает Победу".

Волонтеры движения "Красный ключ" из Кинельского района помогут передать новую партию, отшитую самарскими "ангелами" сразу на передовую, самарским бойцам.

Напомним, что благотворительная автономная некоммерческая организация "Золотые руки Ангела" занимается пошивом легких бескаркасных носилок для спасения раненых. Тактические носилки нужны для быстрой эвакуации раненых в условиях боя. Они также незаменимы при спасении жизни военнослужащих, добровольцев и мирных жителей, находящихся в зоне спецоперации.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3