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Вячеслав Федорищев провел расширенное заседание Президиума регионального политического совета "Единой России"

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Секретарь реготделения партии "Единая Россия", губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил партийцам региона подготовить предложения по дальнейшей работе и усилить каждое направление: "Нам необходимо быть сильнее, нам необходимо быть динамичнее, ярче, быть ответственными в своей работе".

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Одним из вопросов повестки ПРПС стало избрание руководителя партийной фракции единороссов в региональном парламенте в связи с тем, что Марина Антимонова решила сложить полномочия. Новым руководителем фракции "Единой России" в Самарской губернской думе седьмого созыва единогласно избрана Екатерина Кузьмичева. Она поблагодарила проголосовавших за оказанное доверие.

Кроме того, решением Президиума регполитсовета партии исполняющим полномочия секретаря местного отделения "Единой России" в Кинеле стал Вячеслав Тимошенко, а в Кошкинском районе секретарем местного отделения партии назначен Антон Широков.

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Последние комментарии

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Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

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программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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