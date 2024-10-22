Вячеслав Федорищев провел расширенное заседание Президиума регионального политического совета "Единой России"

Секретарь реготделения партии "Единая Россия", губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил партийцам региона подготовить предложения по дальнейшей работе и усилить каждое направление: "Нам необходимо быть сильнее, нам необходимо быть динамичнее, ярче, быть ответственными в своей работе".

Одним из вопросов повестки ПРПС стало избрание руководителя партийной фракции единороссов в региональном парламенте в связи с тем, что Марина Антимонова решила сложить полномочия. Новым руководителем фракции "Единой России" в Самарской губернской думе седьмого созыва единогласно избрана Екатерина Кузьмичева. Она поблагодарила проголосовавших за оказанное доверие.

Кроме того, решением Президиума регполитсовета партии исполняющим полномочия секретаря местного отделения "Единой России" в Кинеле стал Вячеслав Тимошенко, а в Кошкинском районе секретарем местного отделения партии назначен Антон Широков.