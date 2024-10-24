Развитие страны в долгосрочной перспективе: "Единая Россия" проголосовала за проект бюджета в первом чтении

Партия работала над документом вместе с правительством РФ, сообщает пресс-служба самарского реготделения партии "Единая Россия".

Федеральный бюджет на предстоящую трехлетку предусматривает финансирование всех социальных обязательств, положений народной программы "Единой России", вопросов, связанных с национальной обороной, поддержкой участников СВО и их семей, технологическим развитием страны, отметил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

"Мы работали над документом вместе с правительством с августа, приняли активное участие в формировании бюджета, чтобы в нем нашли отражение все эти направления", — подчеркнул он.

Приоритетом бюджета остается социальная поддержка. Он обеспечивает задачи, поставленные президентом, в частности, по индексации пенсий работающим пенсионерам. Средний размер страховой пенсии по старости составит в следующем году 24 тысячи рублей. Социальный контракт охватит более 900 тысяч человек.

На поддержку детей предусматривается 10 триллионов рублей — это выплаты 10 миллионам человек, семьям с детьми. Только выплата единого пособия на детей в следующей трехлетке составит около 4 триллионов рублей.

По инициативе "Единой России" будет индексироваться маткапитал. На первого ребенка он составил 676 тысяч рублей, на второго (если не был получен на первого) — 894 тысячи. Им воспользуются 1,7 миллиона семей.

Продолжится программа семейной ипотеки. И реализация закона "Единой России" о 100%-й оплате больничных для молодых родителей с детьми — их смогут оформить более 200 тысяч человек.

На программу "Единой России" и Минпросвещения по капитальному ремонту школ предусматривается ежегодно 60 миллиардов рублей базово и еще 15 — дополнительно. В нее войдут более 3,2 тысяч школ.

Не менее трех тысяч автобусов ежегодно на протяжении следующих шести лет поставят в регионы по инициативе партии. К 2030 году появится более 100 новых детских садов. Еще более 800 — отремонтируют.

Получат дополнительные деньги техникумы, кампусы мирового уровня. Цель к 2030 году построить 25 таких кампусов, а к 2036 году — 40. Поддержку получат музеи, театры, школы искусств — почти 8 тысяч учреждений.

Программой "Земский работник культуры", которую инициировала "Единая Россия" и поддержал Президент, воспользуются более 2,5 тысячи человек. Ежегодно будут строить не менее 350 спортивных комплексов и благоустраивать 5 тысяч городских пространств.

Растет финансирование на здравоохранение. Предусматриваются ресурсы на модернизацию первичного звена, мероприятия по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Планируется развитие инфраструктуры перинатальных центров, детских больниц, роддомов — около 80 миллиардов рублей пойдет на эти цели. Будет реализована программа долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами — она охватит более 500 тысяч человек. По программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" поддержку получат свыше 6 тысяч медиков.

Обеспечена поддержка регионов. В том числе, механизм списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Главное условие — высвободившиеся средства должны использоваться на инвестиции и развитие региональной инфраструктуры. На инфраструктурные бюджетные кредиты предусмотрели по 250 миллиардов в 2025 году и последующие годы. Продолжатся программы расселения аварийного жилья и комплексного развития территорий.

"Между первым и вторым чтениями документа в Госдуме "Единая Россия" совместно с правительством РФ проработает поправки к проекту бюджета. Для этого в ближайшее время по поручению Председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева пройдет заседание программной комиссии. Наша задача — максимально учесть интересы людей, чтобы цифры в статьях воплотились в конкретные программы и объекты", — сообщил Владимир Якушев.

Председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике, первый зам.секретаря Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" Виктор Кузнецов отметил: "Главная суть этих поправок — в бюджете увеличиваются объемы финансирования социально важных направлений, таких как, поддержка молодых семей, поддержка участников СВО, обеспечение жильем детей-сирот, лекарственное обеспечение граждан. Дополнительные средства выделяются на индексацию заработной платы работников бюджетной сферы, в том числе, в системе образования и здравоохранения. Кроме того, выделяются средства на важные проекты, от которых зависит укрепление обороноспособности страны".

И.о. руководителя фракции "Единая Россия" в Самарской Губернской Думе Екатерина Кузьмичева подчеркнула: "Эти изменения — это результат кропотливой ежедневной работы над бюджетом правительства и депутатского корпуса. Конечно, сохраняется социальная направленность. Увеличение расходных обязательств связано с повышением заработных плат работников образования, здравоохранения, поддержкой молодых семей и семей, имеющих детей, поддержкой участников СВО. Это все те вопросы, которые ставят наши избиратели".

Напомним, проект федерального бюджета на 2025–2027 годы предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение технологического суверенитета страны, расходов на безопасность, поддержку участников СВО и их семей.

Работу над документом "Единая Россия" вела вместе с правительством. Обеспечены положения народной программы партии по строительству детсадов и школ, их капремонту, горячему питанию для младшеклассников. Дополнительное финансирование получит программа капремонта образовательных учреждений, которую "Единая Россия" реализует с Минпросвещения. Предусмотрены средства на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, подготовку инженерных кадров и вовлечение молодежи в науку — в соответствии с поручениями Президента.

В сфере здравоохранения по инициативе "Единой России" обеспечены средства на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Продолжится программа модернизации первичного звена здравоохранения, формирования современной городской среды, комплексного развития сельских территорий. Начнется программа модернизации коммунальной инфраструктуры, предложения к которой "Единая Россия" представила в минстрой.

Особое внимание в бюджете уделяется семьям с детьми — более 1,7 триллионов рублей предлагается выделить на программу улучшения жилищных условий этой категории граждан.