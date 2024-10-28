В Самарском регионе более 700 школьников написали "Цифровой диктант"

Акция "Цифровой диктант" стала самой масштабной в России проверкой знаний в области цифровой грамотности. В диктанте, наравне со всей Россией, приняли участие и жители Самарской области.

Уровень цифровой грамотности проверили более 700 участников из Самарской области: ученики гимназии № 3, и самарских школ № 2, 3, 4, 28, 43, 45, и школьники из села Ольгино в Безенчукском районе.

Цифровой ликбез — это только одна из задач акции. Организаторы отмечают, что "Цифровой Диктант" решает сразу несколько задач. "Каждый участник диктанта смог реально оценить свои знания, чтобы в дальнейшем проработать слабые места, — рассказал региональный координатор проекта партии "Единая Россия" "Цифровая Россия" в Самарской области Олег Сурнин. — Помимо локальных, диктант решает и масштабные задачи, например, помогает формировать безопасное интернет-пространство для детей и взрослых, повышает их осведомленность о рисках в цифровом пространстве и умение вовремя распознавать и противостоять киберугрозам в сети".

Вопросы диктанта связаны в первую очередь с применением цифровых инструментов, включая кибербезопасность, защиту личных данных, а также эффективное использование онлайн-ресурсов.

Школьники — участники диктанта, смогли проверить свои знания и получить актуальные рекомендации по безопасной работе в цифровой среде, которые помогут им уверенно и со знанием дела пользоваться интернетом и цифровыми технологиями.

"Для меня задания был нетрудными, — поделился ученик самарской гимназии № 3 Кирилл. — В нашем возрасте трудно найти человека, кто был бы "на вы" с компьютером и гаджетами. Но было полезно лишний раз вспомнить правила безопасного пользования интернетом".

Отметим, что Всероссийская акция "Цифровой Диктант" прошла от Калининграда до Сахалина, а это значит, что все желающие смогли проверить себя на знание основ цифровой грамотности. В этом году стать участником акции смогли еще большее количество людей, так как сайт проекта адаптировали и для людей с особенным развитием.

Темы информационной безопасности и "цифровой гигиены" нашли выражение в Народной программе партии "Единая Россия", где отражена роль цифровизации в промышленности, экономике и социальной сфере. Партийный проект "Цифровая Россия" направлен на поддержку отечественных цифровых сервисов, развития российских IT-компаний, а также обеспечение доступной и безопасной цифровой среды для всех пользователей.