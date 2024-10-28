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В Самарском регионе более 700 школьников написали "Цифровой диктант"

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Акция "Цифровой диктант" стала самой масштабной в России проверкой знаний в области цифровой грамотности. В диктанте, наравне со всей Россией, приняли участие и жители Самарской области.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Уровень цифровой грамотности  проверили более 700 участников из Самарской области: ученики  гимназии № 3, и самарских школ № 2, 3, 4, 28, 43, 45, и школьники из села Ольгино в Безенчукском районе.

Цифровой ликбез — это только  одна из задач акции. Организаторы отмечают, что "Цифровой Диктант"  решает сразу несколько задач. "Каждый участник диктанта смог реально оценить свои знания, чтобы в дальнейшем проработать слабые места, — рассказал региональный координатор проекта партии "Единая Россия" "Цифровая Россия" в Самарской области Олег Сурнин. — Помимо локальных, диктант решает и масштабные задачи, например, помогает формировать безопасное интернет-пространство для детей и взрослых, повышает их осведомленность о рисках в цифровом пространстве и умение вовремя распознавать и противостоять киберугрозам в сети".

Вопросы диктанта связаны в первую очередь с применением  цифровых инструментов, включая кибербезопасность, защиту личных данных, а также эффективное использование онлайн-ресурсов.
Школьники — участники диктанта, смогли проверить свои знания и получить актуальные рекомендации по безопасной работе в цифровой среде, которые помогут им уверенно и со знанием дела  пользоваться интернетом и цифровыми технологиями.

"Для меня задания был нетрудными, — поделился ученик самарской  гимназии № 3 Кирилл. —  В нашем возрасте трудно найти человека, кто был бы "на вы" с компьютером и гаджетами. Но было полезно лишний раз вспомнить правила безопасного пользования интернетом".

Отметим, что Всероссийская акция "Цифровой Диктант" прошла от Калининграда до Сахалина, а это значит, что все желающие смогли проверить себя на знание основ цифровой грамотности. В этом году стать участником акции смогли еще большее количество людей, так как сайт проекта адаптировали и для людей с особенным развитием.

Темы информационной безопасности и "цифровой гигиены" нашли выражение в Народной программе партии "Единая Россия", где отражена роль цифровизации в промышленности, экономике и социальной сфере. Партийный проект "Цифровая Россия" направлен на поддержку отечественных цифровых сервисов, развития российских IT-компаний, а также обеспечение доступной и безопасной цифровой среды для всех пользователей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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