Т1 Интеграция и Verum внедрят технологию бесконтактного профайлинга в сфере транспорта

Т1 Интеграция (Холдинг Т1), один из лидеров рынка системной интеграции в России, и компания Verum заключили стратегическое партнерство, которое позволит совместно внедрять на отечественном рынке уникальный программно-аппаратный комплекс (ПАК) бесконтактного отслеживания психофизиологических реакций человека. Соглашение, подписанное на полях форума "Общественный транспорт", направлено на продвижение технологических ИТ-решений в логистической отрасли и сфере пассажирских перевозок.
Т1 Интеграция стала ключевым партнером Verum, ответственным за дистрибуцию и внедрение ПАКа Verum в России. Компании также договорились о взаимной поддержке в разработке новых передовых решений для крупного бизнеса, а в будущем планируют обмениваться опытом в области внедрения и эксплуатации ИТ-систем.
Совместные усилия позволят повысить эффективность работы транспортных и логистических организаций: комплекс откроет новые возможности для обеспечения безопасности и улучшения качества обслуживания в сфере пассажирских и грузовых перевозок.
"Т1 Интеграция обладает большим опытом внедрения инновационных технологий, которые особенно востребованы в контексте цифровой трансформации различных отраслей экономики. Сфера транспорта и логистики — не исключение. Партнерство с Verum для нас — важнейший шаг на пути к укреплению позиций бизнеса в области ИТ-решений для обеспечения высоких стандартов безопасности перевозок", — отметила Людмила Игнатова, коммерческий директор Т1 Интеграция.
"Сотрудничество с Т1 Интеграция позволит нам значительно расширить географию внедрения ПАКа, обеспечить его широкое применение среди заказчиков транспортной отрасли. Мы уверены, что Verum станет для бизнеса полезным инструментом, который трансформирует процессы психологической оценки и профайлинга внутри организаций. Верим, что партнерство принесет ощутимую пользу как нашим клиентам, так и рынку в целом. Мы гордимся, что предлагаем рынку действительно уникальную технологию, которая не имеет аналогов в стране", — прокомментировал Павел Дяченко, генеральный директор ООО "ВЕРУМ".
Компания Verum разрабатывает и внедряет ПО для оценки, прогнозирования и минимизации рисков, связанных с человеческим поведением. ПАК позволяет бесконтактно отслеживать психофизиологические реакции человека, например, движение глаз и динамику изменения зрачка, и автоматически выдавать результаты тестирования. Инновационное решение предназначено для проведения исследований в сфере профайлинга и анализа данных и обладает перспективами широкого применения в области транспорта и логистики.
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