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В Красноярском районе волонтеры "Единой России" с юнармейцами и ветеранами развернули Георгиевскую ленту

КРАСНЫЙ ЯР. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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30 октября 1941 года началась героическая оборона Севастополя. В память об этом событии российской военной истории жители Красного Яра и активисты "Молодой Гвардии Единой России" почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны земляков.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Молодежный актив единороссов продолжает в регионе эстафету памяти. Георгиевскую ленту длиной 200 метров торжественно развернули на площади перед Вечным огнем в Красноярском районе. Отсюда на фронт ушли свыше 12 тысяч местных жителей, каждый второй погиб. Те, кто остался в тылу — сдавали кровь, тянули стратегическую дорожную магистраль Сызрань — Ульяновск, в кратчайшие сроки построили радиостанции им. А. С. Попова в поселке Новосемейкино.

"Знаменитые слова "Говорит Москва" разлетались на весь мир именно из Красноярского района, благодаря новой сверхмощной радиостанции, — рассказал секретарь местного отделения партии "Единая Россия", глава Красноярского района Юрий Горяинов. — И это была идеологическая победа над врагом! Тыл держался и помогал фронту, чем мог, а на передовую ушли наши земляки из Средней Солонцовки, Белозерок, Подлесного, Колодинки, Молгачей, Шилана, Нового Буяна, Вислой Дубравы. Память о солдатском подвиге священна".

Датой начала битвы за Севастополь принято считать 30 октября 1941 года. Оборона Севастополя стала символом мужества и героизма советских солдат. Город был освобожден 9 мая 1944 года. На захват города немцам потребовалось 250 дней. В результате сражений город был фактически стерт с лица земли, но жители города, советские солдаты и офицеры защищали его до последнего.

К памятной дате молодогвардейцы развернули ленту возле Вечного огня. "Защитники Севастополя почти целый год удерживали мощную группировку войск противника от продвижения вглубь страны, — подчеркнул Антон Родионов, руководитель регионального штаба Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России". — Тридцать из них были удостоены звания Героя Советского Союза, а свыше пятидесяти тысяч солдат и офицеров получили медаль "За оборону Севастополя".

Героями Советского Союза стали и 10 жителей Красноярского района. В честь прославленных земляков в акции памяти приняли участие местные юнармейцы, представители ветеранских организаций, участники СВО, а также студенты Красноярского государственного техникума.

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