Флаг Самарской области с подписями участников СВО, самарских студентов и волонтеров отправится на передовую

Церемонию передачи самарского знамени землякам "за ленточку" организовали активисты "Молодой Гвардии" в штабе общественной поддержки "Единой России".

Право первыми оставить свои подписи на флаге Самарской области получили ветераны и участники СВО: депутат Думы городского округа Тольятти Александр Шарков, депутат думы Новокуйбышевска Константин Красильников, активист "Молодой Гвардии", самарец Александр Наумов.

Героические земляки встретились в Штабе общественной поддержки с волонтерами "Единой России", студентами самарских вузов и активом "Молодой Гвардии" рассказали ребятам о своем участии в специальной военной операции, о боевом пути, о том, "Годы, проведенные на военной службе - это для меня, несмотря ни на что, семь счастливых лет. Убираются все внешние факторы, остается только главное", - рассказал самарским студентам участник СВО, ветеран боевых действий, председатель Самарской региональной общественной организации "Возвращение", а теперь народный избранник и депутат фракции "Единой России" Александр Шарков.

Сейчас Александр помогает землякам - участникам СВО вернутся к мирной жизни: "ПТСР - это не только ранения и контузии, это когда многое приходится начинать сначала: учится ходить, говорить, жить. Все заново".

Депутат-единоросс активно поддерживает тольяттинскую команду по следж-хоккею и гордится тем, что 10 спортсменов с ранениями различной степени тяжести не только смогли найти себя в новом качестве, но вошли в сборную страны. Рассказал Александр и о том, как удалось благоустроить три гектара земли под Тольятти для отдыха бойцов спецоперации и членов их семей.

"История помощи бойцам не заканчивается. После армии мое мировоззрение очень изменилось, я стал замечать то, чего не видел раньше. Я начал вникать и понял, что это все можно изменить. Я могу привести в порядок свой двор, а другой человек приведет в порядок свой уголок. Так и изменятся наш город, наша страна", - уверен Александр Шарков. С ним солидарны и Константин Красильников, секретарь первичного отделения партии "Единая Россия", депутат думы Новокуйбышевска, ветеран боевых действий в Чечне, боец подразделения "Гром-Каскад", и участник СВО, заместитель руководителя местного штаба "Молодой Гвардии Единой России" в Ленинском внутригородском районе Самары Александр Наумов, который в ближайшем времени снова отправится на передовую.

Участники мероприятия написали на флаге Самарской области слова поддержки и благодарности героическим землякам, которые продолжают выполнение своего воинского долга.

"Самара присоединилась к масштабной акции поддержки участников специальной военной операции под названием "Флаг для СВОих". Каждое слово, каждый знак на этом полотне - это частицы наших сердец, нашего тепла и любви, от каждого активиста, от каждого жителя нашего региона", - отметил руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии" в Самарской области Антон Родионов.

Знамя Самарской области отправится в Москву, куда будут доставлены флаги со всех регионов России, а затем в зону специальной военной операции.