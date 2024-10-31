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Холдинг Т1 представил собственные инсталляции на выставке "Политехнический музей: создавая настоящее"

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Холдинг Т1, один из лидеров российского ИТ-рынка, стал генеральным партнером выставки "Политехнический музей: создавая настоящее". Проект открылся в Центральном выставочном зале "Манеж" в Санкт-Петербурге при научном кураторстве НИЦ "Курчатовский институт" и посвящен значимым достижениям отечественных ученых и инженеров, которые заложили основу современного технологического прогресса.

"Такие инициативы популяризируют достижения российской инженерной школы и повышают престиж профессии. Экспозиция проекта дает возможность вдохновиться наследием известных изобретателей и увидеть, как технологии могут решать актуальные задачи времени. Прогресс создается людьми, и наша цель — помочь новому поколению инженеров внести свой вклад в будущее", — отметил генеральный директор Холдинга Т1 Алексей Фетисов.

В рамках экспозиции Холдинг Т1 представил мультимедийные инсталляции. Например, одна из них визуализирует расчет влияния скорости ветра и атмосферного давления на устойчивость телебашни Никитина-Травуша при использовании междисциплинарного инженерного анализа (CAE-решение Т1). На интерактивном экране посетители могут управлять силой ветра и наблюдать в реальном времени, какое воздействие оказывают на конструкцию внешние факторы.

Другая инсталляция Т1 с помощью интерактивных экранов демонстрирует схожесть внутренних процессов создания ИТ-продуктов и любого инженерного объекта на примере строительства Центрального выставочного зала "Манеж". Продолжением этой экспозиции является 3D-модель Платформы Сфера. На виртуальной схеме изображены пять основных этапов создания ПО: управление задачами, разработка, тестирование, мониторинг и управление инцидентами.

В детской зоне Т1 представил интерактивную игру. Юным посетителям необходимо решить задачу по созданию прототипа приложения, провести тестирование и сформировать готовый продукт. В качестве инструментов разработки выступают цветные фигуры, которые надо логично расположить.

В рамках выставки 3 ноября состоится фестиваль "Инженерных решений", на котором эксперты Холдинга Т1 выступят и расскажут об этапах создания ИТ-решений и профессии менеджера по продукту.

Выставка "Политехнический музей: создавая настоящее" проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" в Санкт-Петербурге до 9 февраля 2025 г. Экспозиция включает памятники истории науки и техники, которые не экспонировались несколько десятилетий или представлены впервые.

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