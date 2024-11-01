Владимир Якушев: при поддержке "Единой России" в бюджете заложено 180 млрд руб. на развитие комфортной городской среды

По народной программе партии и федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" по всей стране обновлены 79 тысяч дворов и 37 тысяч общественных пространств. Реализация программы продолжится — при поддержке "Единой России" финансирование на нее предусмотрено в бюджете на предстоящую трехлетку, отметил врио секретаря Генсовета.

"180 миллиардов заложено на развитие комфортной городской среды в стране. "Единая Россия" настаивала на том, что, несмотря на все сложности, на этот проект мы должны найти деньги. Он дает мощный социальный эффект. Это — программа для людей, она меняет облик наших городов, сел", — сказал Владимир Якушев в ходе осмотра объектов благоустройства этого года в Тамбове.

Врио секретаря Генсовета напомнил, что с 2016 года "Единая Россия" реализует проект по благоустройству общественных пространств. Он был переформатирован в федеральную программу.

"Десятки миллионов жителей приняли участие в голосовании, когда определяли, какую территорию в конкретном населенном пункте необходимо благоустроить. Это очень важно, потому что, когда решения принимают чиновники, затем что-то строят, что в итоге не нравится людям, получается не тот эффект. А когда люди сами выбирают и место, и принимают участие в разработке проекта, мы получаем хорошие проектные решения и реализуем их в жизни", — отметил Владимир Якушев.

Говоря об итогах программы на брифинге в "Московском комсомольце", руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил, что с 2021 года количество жителей, принимающих участие в голосовании по отбору объектов благоустройства, выросло в два раза. В 2021 году свой выбор сделали более 9 миллионов человек, в 2024 году — уже свыше 17 миллионов.

"Вместе с минстроем мы задействуем в голосовании десятки тысяч волонтеров. Ежегодно обновляется порядка 9 тысяч объектов. При проведении работ на них обеспечиваем партийный контроль. За каждым объектом закреплен муниципальный депутат от "Единой России". Он проверяет, вовремя ли вышел на стройплощадку подрядчик, учитывается ли мнение жителей и дизайн, который они предлагают. И следит, насколько качественно выполнены работы. Примерно в 20% случаев мы находим недостатки, которые подрядчики устраняют", — отметил Александр Сидякин.

В свою очередь, замминистра ЖКХ Алексей Ересько отметил — контроль "Единой России" за ходом работ на объектах улучшил их качество.

"Старт программы, который был дан по инициативе "Единой России" и по поручению президента, позволил масштабно проводить благоустройство разных общественных пространств. Сейчас в программе появляются, например, памятники, в том числе, посвященные победе в Великой Отечественной войне. Это говорит о том, что не только растет активность людей, но меняется их запрос", — отметил он.

Координатор партийного проекта "Городская среда" в Самарской области, депутат Самарской губернской думы, председатель комитета по ЖКХ, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Владимир Субботин отметил: "По итогам прошлого года Самарская губерния вошла в тройку самых активных регионов страны в онлайн-голосовании за объекты благоустройства. За последние пять лет в регионе благоустроено 790 общественных и 1586 дворовых территорий.

До конца 2024 года в Самарской области запланировано благоустроить 122 общественных и 232 дворовых территории. Объем финансирования на этот год составил более 1,3 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета — более 1 млрд рублей. Победителями рейтингового голосования и объектами благоустройства по программе ФКГС в Самаре в 2024 году стали городской парк "Молодежный", парк "Воронежские озера" и бульвар по улице Чернореченской.

Депутаты фракции "Единая Россия" в региональном парламенте вместе с жителями своих округов контролировали ход работ на объектах благоустройства. Эти проекты реализуются для людей, по их просьбам, именно поэтому важен жесткий спрос с подрядчиков: это помогает избежать брака в работе, затягивания сроков ремонта и благоустройства. Кстати, на многих площадках голосования жителям региона помогали определиться с выбором территорий волонтеры "Единой России" и активисты "Молодой Гвардии". По результатам онлайн-голосования в 2025 году в областной столице в рамках проекта ФКГС будут благоустроены парк им. Щорса, сквер Экономистов и территория по Зубчаниновскому шоссе".

Напомним, программа "Формирование комфортной городской среды" реализуется правительством с 2017 года. В ее основе — партийный проект "Городская среда". Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учетом инициатив жителей. С 2017 года по программе минстроя и "Единой России" благоустроено уже более 79 тысяч дворовых территорий и свыше 37 тысяч общественных пространств.