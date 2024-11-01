16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В школах Самарской области прошли "Уроки цифры" В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1" Т1 Облако вошел в топ-3 рейтинга SLA IaaS 2024 Итоги ИТ-форума "Регион 63: цифровая стратегия будущего" Холдинг Т1 представил собственные инсталляции на выставке "Политехнический музей: создавая настоящее"

ИТ Транспорт и связь

В школах Самарской области прошли "Уроки цифры"

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 23
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарские школьники погрузились в мир искусственного интеллекта: около 2000 ребят познакомились с принципами функционирования нейронных сетей, процессами их обучения и практическом применении этих знаний в повседневной жизни. Учащиеся 50 школ региона узнали, как с помощью промптинга взаимодействовать с AI для решения различных задач в обучении, проектировании, творчестве, а также поиске нужной информации и идей.

Эти знания школьники приобрели на "Уроках цифры", которые прошли в школах при поддержке Сбера.

"В Самарской области на протяжении пяти лет при поддержке Сбера проходят "Уроки цифры". Они позволяют учащимся погрузиться в мир современных цифровых технологий, узнать о последних достижениях в этой области. Благодаря занятиям школьники развивают критическое мышление, учатся анализировать информацию и принимать решения. Кроме того, это способствует формированию у школьников интереса к технологиям и программированию, что может стать основой для выбора будущей профессии в IT-сфере", — рассказала управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.

В октябре в школах России проходил первый в сезоне 2024/2025 "Урок цифры" по теме "Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг". Стратегический партнер урока и разработчик его содержания — благотворительный фонд "Вклад в будущее" при экспертной поддержке Сбера, команд GigaChat и Kandinsky. Всероссийская акция "Урок цифры" ежегодно реализуется АНО "Цифровая экономика" совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика", а также нового нацпроекта "Экономика данных".

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Какие достопримечательности в Самаре Вы показали бы гостям в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1