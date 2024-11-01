В школах Самарской области прошли "Уроки цифры"

Самарские школьники погрузились в мир искусственного интеллекта: около 2000 ребят познакомились с принципами функционирования нейронных сетей, процессами их обучения и практическом применении этих знаний в повседневной жизни. Учащиеся 50 школ региона узнали, как с помощью промптинга взаимодействовать с AI для решения различных задач в обучении, проектировании, творчестве, а также поиске нужной информации и идей.

Эти знания школьники приобрели на "Уроках цифры", которые прошли в школах при поддержке Сбера.

"В Самарской области на протяжении пяти лет при поддержке Сбера проходят "Уроки цифры". Они позволяют учащимся погрузиться в мир современных цифровых технологий, узнать о последних достижениях в этой области. Благодаря занятиям школьники развивают критическое мышление, учатся анализировать информацию и принимать решения. Кроме того, это способствует формированию у школьников интереса к технологиям и программированию, что может стать основой для выбора будущей профессии в IT-сфере", — рассказала управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.

В октябре в школах России проходил первый в сезоне 2024/2025 "Урок цифры" по теме "Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг". Стратегический партнер урока и разработчик его содержания — благотворительный фонд "Вклад в будущее" при экспертной поддержке Сбера, команд GigaChat и Kandinsky. Всероссийская акция "Урок цифры" ежегодно реализуется АНО "Цифровая экономика" совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика", а также нового нацпроекта "Экономика данных".