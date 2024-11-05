На открытии выставки "Сила V правде" молодежь Самары развернула 500-метровую георгиевскую ленту

Инициатором флешмоба на площади Куйбышева стала "Молодая гвардия Единой России", передает пресс-служба самарского реготделения партии "Единая Россия".

Волонтеры "Единой России", активисты "Молодой Гвардии", участники гуманитарной миссии партии, студенты самарских колледжей и вузов, лидеры молодежных организаций самарского региона в День народного единства собрались на открытии выставки техники НАТО, уничтоженной и захваченной в ходе специальной военной операции нашими военными.

Молодые самарцы выстроились на самой большой площади в Европе и развернули георгиевскую ленту длиной 500 метров.

Только вместе мы едины и потому непобедимы, уверены участники флешмоба, среди которых — ветераны и участники СВО, юнармейцы и кадеты, представители Ассоциации профсоюзных организаций студентов Самарской области, Студенческого совета СамГТУ, Молодёжного правительства, а также "Волонтеры Победы" и сторонники "Единой России".

"Молодая гвардия Самарской области в день открытия выставки трофейной натовской техники, которую отбили наши, русские войны, организовала разворот самой большой георгиевской ленты на площади имени Куйбышева в Самаре. Мы развернули ленту от одного края площади до другого. К нам присоединились гости выставки", — рассказал руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии" в Самарской области Антон Родионов.

"Георгиевская лента издавна является символом победы русского оружия над фашистскими захватчиками и это — главный символ сегодня. Мы, молодежь Самарской области, гордимся нашей исторической памятью, мы сохраняем ее для будущих поколений, поколений победителей", — считают активисты.

Вся техника была захвачена на Донецком и Авдеевском направлениях, в числе экспонатов танки, боевые машины пехоты, бронеавтомобили, вездеходы, произведенные в США, Великобритании, Германии, Австрии, Турции и Украине. Среди них танк Abrams, бронетранспортеры М113, Kirpi, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer и другие образцы автобронетанковой техники. Отдельные площадки выставки посвящены беспилотным летательным аппаратам и стрелковому вооружению. Посетители смогут увидеть более 40 образцов боевой техники.

Отметим, что выставка открыта в областной столице для всех желающих на площади имени Куйбышева до 10 ноября с 11 до 20 часов. В часы работы выставки открыт мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, работает полевая почта "Письмо солдату", проходят мастер-классы по плетению маскировочных сетей.

Напомним, что первая в России передвижная выставка трофейной техники НАТО "Сила V правде — гордость и победа" — это совместный проект Центрального военного округа, партии "Единая Россия", полпредства в УрФО и правительств регионов. Выставка проходит при поддержке врио секретаря Генсовета "Единой России" Владимира Якушева.