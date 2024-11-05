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На открытии выставки "Сила V правде" молодежь Самары развернула 500-метровую георгиевскую ленту

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Инициатором флешмоба на площади Куйбышева стала "Молодая гвардия Единой России", передает пресс-служба самарского реготделения партии "Единая Россия".

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Волонтеры "Единой России", активисты "Молодой Гвардии", участники гуманитарной миссии партии, студенты самарских колледжей и вузов, лидеры молодежных организаций самарского региона в День народного единства собрались на открытии выставки техники НАТО, уничтоженной и захваченной в ходе специальной военной операции нашими военными.

Молодые самарцы выстроились на самой большой площади в Европе и развернули георгиевскую ленту длиной 500 метров.

Только вместе мы едины и потому непобедимы, уверены участники флешмоба, среди которых — ветераны и участники СВО, юнармейцы и кадеты, представители Ассоциации профсоюзных организаций студентов Самарской области, Студенческого совета СамГТУ, Молодёжного правительства, а также "Волонтеры Победы" и сторонники "Единой России".

"Молодая гвардия Самарской области в день открытия выставки трофейной натовской техники, которую отбили наши, русские войны, организовала разворот самой большой георгиевской ленты на площади имени Куйбышева в Самаре. Мы развернули ленту от одного края площади до другого. К нам присоединились гости выставки", — рассказал руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии" в Самарской области Антон Родионов.

"Георгиевская лента издавна является символом победы русского оружия над фашистскими захватчиками и это — главный символ сегодня. Мы, молодежь Самарской области, гордимся нашей исторической памятью, мы сохраняем ее для будущих поколений, поколений победителей", — считают активисты.

Вся техника была захвачена на Донецком и Авдеевском направлениях, в числе экспонатов танки, боевые машины пехоты, бронеавтомобили, вездеходы, произведенные в США, Великобритании, Германии, Австрии, Турции и Украине. Среди них танк Abrams, бронетранспортеры М113, Kirpi, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer и другие образцы автобронетанковой техники. Отдельные площадки выставки посвящены беспилотным летательным аппаратам и стрелковому вооружению. Посетители смогут увидеть более 40 образцов боевой техники.

Отметим, что выставка открыта в областной столице для всех желающих на площади имени Куйбышева до 10 ноября с 11 до 20 часов. В часы работы выставки открыт мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, работает полевая почта "Письмо солдату", проходят мастер-классы по плетению маскировочных сетей.

Напомним, что первая в России передвижная выставка трофейной техники НАТО "Сила V правде — гордость и победа" — это совместный проект Центрального военного округа, партии "Единая Россия", полпредства в УрФО и правительств регионов. Выставка проходит при поддержке врио секретаря Генсовета "Единой России" Владимира Якушева.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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