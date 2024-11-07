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Сбер открыл для российского бизнеса доступ к платформе управления киберугрозами Sber X-TI

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На пленарной сессии SOC-форума "Информационная безопасность как фундамент цифрового общества и бизнеса" заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что в последние годы Россия сталкивается с масштабным кибертерроризмом: на стороне противника выступают 300 тыс. профессиональных хакеров, в эти действия вовлечено 27 государств. Сегодня кибервойна развивается по двум ключевым стратегическим направлениям: нанесение ущерба различным отраслям экономики через атаки компаний и социальная инженерия, то есть телефонное мошенничество.

Российские организации продолжают подвергаться массовым DDoS-атакам, преступники взламывают их IT-инфраструктуру с целью шифрования, похищают персональные данные граждан, подчеркнул Станислав Кузнецов. Сегодня уже 3,5 млрд строк — персональные данные 90% взрослого настроения страны — находится в открытом доступе. При этом основной источник утечек — интернет-магазины и медицинские учреждения. Пик утечек пришёлся на 2023 год: в 2024-м их стало немного меньше, но проблема по-прежнему очень серьёзна.

"Вторым большим направлением этой кибервойны стало телефонное мошенничество. В 2024 году состоялось беспрецедентное количество мошеннических звонков на граждан России. В феврале и марте мы зафиксировали пик таких звонков — 20 млн в сутки. Такого всплеска телефонного мошенничества не было никогда. Сейчас эта цифра снизилась до 6-6,5 млн в сутки, но звонки стали более профессиональными и продуманными, а воровство денег, к сожалению, имеет тренд на увеличение", — отметил Станислав Кузнецов.

Как прогнозируют эксперты, по итогам 2024 года мошенники могут похитить у россиян 250 млрд рублей, а общий ущерб для отечественной экономики может достичь 1 трлн рублей.

Вместе с тем 2024 год Станислав Кузнецов назвал годом новой коллаборации органов власти, бизнеса и всей отрасли кибербезопасности. Появились новые льготы и новые возможности для производителей решений в сфере информационной безопасности. ФСТЭК уже сертифицировал не меньше 30 отечественных разработок в этой области. Оперативно дорабатывается законодательная база.

При этом успокаиваться нельзя, убеждён Станислав Кузнецов, поскольку тренд на ухудшение ситуации сохраняется и противостоять ему можно, только объединив усилия. В 2025 году преступники будут ещё активнее использовать искусственный интеллект, прежде всего для создания дипфейков. У Сбера уже есть средства для их распознавания, и в банке продолжат такие инструменты развивать.

"Специально к SOC-форуму мы приняли решение передать в открытый доступ свою платформу Sber X-TI: она позволяет любой компании, которая присоединится к платформе, определить все свои киберугрозы и киберландшафт и получить исчерпывающие рекомендации, как обеспечить свою полную защиту", — рассказал топ-менеджер Сбербанка.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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