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На выставке "Сила в правде" депутат-единоросс передал образцы трофейной техники в музей поискового движения

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Теперь среди экспонатов самарских поисковиков будет храниться натовский транспортировочный контейнер для гранатомета, сообщает пресс-служба самарского реготделения партии "Единая Россия".

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Самарские добровольцы из "Поискового движения России" многое знают о вооружении времен войны и понемногу знакомятся с образцами трофейной техники из зоны СВО. Ребята из поисковых отрядов "Сокол" Самарского государственного университета и "Путь к Победе" из Борского района посетили первую в России передвижную выставку трофейной техники НАТО "Сила V правде — гордость и Победа", уничтоженной и захваченной военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе специальной военной операции на авдеевском и донецком направлениях.

В экспозиции представлены 14 единиц техники, произведенной на Украине, в США, Великобритании, Турции и других странах. Среди них танк Abrams, бронетранспортеры М113, "Казак", Kirpi, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer и другие. Ребята побывали и в шатрах выставки, посвященных беспилотникам и стрелковому оружию. Многие экспонаты выставки им хотелось увидеть и в музее поискового движения.

Пополнять экспозицию самарским поисковикам помогает депутат фракции "Единая Россия" регионального парламента Александр Живайкин: "Приехал к ребятам не с пустыми руками. У наших поисковиков очень солидный музей артефактов времен Великой Отечественной войны, который понемногу пополняется современными трофеями с СВО. Теперь среди экспонатов музея будет храниться НАТОвский транспортировочный контейнер для гранатомета",

"Когда мы говорим об исторической памяти, важно не просто повторение мантр "Мы чтим память!", а сохранение себя, нашей страны в этом мире и историческом пространстве. Такие выставки, такие встречи с молодыми ребятами перечеркивают навязанные в компьютерных играх шаблонные модели представления войны. Эти ребята точно в силах отличить графически воссозданные условия войны и события, которые происходят сейчас", — считает депутат регионального парламента, член президиума регионального политсовета партии "Единая Россия" Александр Живайкин.

"Выставка интересная, поразил танк Abrams, про который говорили, что он непобедимый. Оказался подбитый бойцами 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. Руководил действиями расчета наш земляк, уроженец Кинеля. Гордимся нашими парнями!", — поделился Александр Живайкин.

Напомним, что выставка трофейной техники НАТО "Сила V правде — гордость и победа" — это совместный проект Центрального военного округа, партии "Единая Россия", полпредства в УрФО и правительств регионов. Экспозицию уже посетили более 1 млн человек, в Самаре ее увидели более 50 тысяч жителей региона. Самарцы и гости областной столицы могут также познакомиться с образцами боевого вооружения времен Великой Отечественной войны, с экспонатами выставки, посвященной Параду Памяти в Куйбышеве 1941 года.

Здесь же работает мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, полевая почта "Письмо солдату", рядом проходят мастер-классы по плетению маскировочных сетей.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Какие достопримечательности в Самаре Вы показали бы гостям в первую очередь:

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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