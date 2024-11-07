На выставке "Сила в правде" депутат-единоросс передал образцы трофейной техники в музей поискового движения

Теперь среди экспонатов самарских поисковиков будет храниться натовский транспортировочный контейнер для гранатомета, сообщает пресс-служба самарского реготделения партии "Единая Россия".
Самарские добровольцы из "Поискового движения России" многое знают о вооружении времен войны и понемногу знакомятся с образцами трофейной техники из зоны СВО. Ребята из поисковых отрядов "Сокол" Самарского государственного университета и "Путь к Победе" из Борского района посетили первую в России передвижную выставку трофейной техники НАТО "Сила V правде — гордость и Победа", уничтоженной и захваченной военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе специальной военной операции на авдеевском и донецком направлениях.
В экспозиции представлены 14 единиц техники, произведенной на Украине, в США, Великобритании, Турции и других странах. Среди них танк Abrams, бронетранспортеры М113, "Казак", Kirpi, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer и другие. Ребята побывали и в шатрах выставки, посвященных беспилотникам и стрелковому оружию. Многие экспонаты выставки им хотелось увидеть и в музее поискового движения.
Пополнять экспозицию самарским поисковикам помогает депутат фракции "Единая Россия" регионального парламента Александр Живайкин: "Приехал к ребятам не с пустыми руками. У наших поисковиков очень солидный музей артефактов времен Великой Отечественной войны, который понемногу пополняется современными трофеями с СВО. Теперь среди экспонатов музея будет храниться НАТОвский транспортировочный контейнер для гранатомета",
"Когда мы говорим об исторической памяти, важно не просто повторение мантр "Мы чтим память!", а сохранение себя, нашей страны в этом мире и историческом пространстве. Такие выставки, такие встречи с молодыми ребятами перечеркивают навязанные в компьютерных играх шаблонные модели представления войны. Эти ребята точно в силах отличить графически воссозданные условия войны и события, которые происходят сейчас", — считает депутат регионального парламента, член президиума регионального политсовета партии "Единая Россия" Александр Живайкин.
"Выставка интересная, поразил танк Abrams, про который говорили, что он непобедимый. Оказался подбитый бойцами 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. Руководил действиями расчета наш земляк, уроженец Кинеля. Гордимся нашими парнями!", — поделился Александр Живайкин.
Напомним, что выставка трофейной техники НАТО "Сила V правде — гордость и победа" — это совместный проект Центрального военного округа, партии "Единая Россия", полпредства в УрФО и правительств регионов. Экспозицию уже посетили более 1 млн человек, в Самаре ее увидели более 50 тысяч жителей региона. Самарцы и гости областной столицы могут также познакомиться с образцами боевого вооружения времен Великой Отечественной войны, с экспонатами выставки, посвященной Параду Памяти в Куйбышеве 1941 года.
Здесь же работает мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, полевая почта "Письмо солдату", рядом проходят мастер-классы по плетению маскировочных сетей.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!