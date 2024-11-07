"Единая Россия" перезагружает работу института сторонников партии

На площадке Центрального исполкома состоялся двухдневный семинар-совещание для представителей региональных советов сторонников из всех регионов. Предметом обсуждения стала система взаимодействия советов сторонников с исполнительными органами "Единой России", функционал в партийном строительстве, избирательных кампаниях. Институт сторонников принципиально важен для партии, подчеркнул врио секретаря Генсовета Владимир Якушев на пленарном заседании семинара.

"Сегодня (согласно Уставу партии — прим. ред.) все, кто хотят вступить в "Единую Россию", должны пройти через институт сторонников. Поэтому здесь находятся люди, разделяющие наши позиции. Мы поставили задачу сделать перезагрузку. Чтобы вы понимали, какие задачи стоят, что необходимо делать "на земле", — сказал он.

Врио секретаря Генсовета обозначил ключевые задачи института сторонников "Единой России". Помимо электоральной работы, это поддержка участников СВО и членов их семей. В том числе — на законодательном уровне.

"Единая Россия" — самая многочисленная фракция в Госдуме. Во всём, что касается вопросов СВО, она выступает инициатором. Главное — когда инициативы идут "с земли", в том числе, от сторонников, — поддержать, провести законопроект, чтобы решения превратились в нормы обязательного действия", — подчеркнул Владимир Якушев.

Еще один приоритет для "Единой России" и её институтов — развитие экономики страны.

"Мы видим беспрецедентное санкционное давление на Россию. Оно заставляет нас находить неординарные решения, что мы и делаем", — отметил врио секретаря Генсовета партии.

Владимир Якушев подчеркнул также, что "Единая Россия" будет максимально поддерживать интерес некоммерческих организаций к институту сторонников и к партии. В том числе, через развитие Центра поддержки гражданских инициатив при Центральном совете сторонников и помощь в участии в грантовых проектах.

Помимо этого, врио секретаря Генсовета поддержал ряд инициатив сторонников партии. В частности, речь шла о формировании передвижных мастерских по протезированию, чтобы ускорить установку протезов бойцам.

Владимир Якушев одобрил предложение спортивной реабилитации для помощи участникам СВО по обучению сельских учителей физкультуры и оснащению ФАПов специальным оборудованием для этих целей. Также он поддержал инициативы по развитию школьного курса "Основы безопасности и защита Родины".

"Будем дальше работать с Министерством просвещения по этой теме", — уточнил Владимир Якушев.

Участники семинара затронули тему сокращения периода нахождения в сторонниках "Единой России" для получения членства в партии. Сейчас он составляет полгода и других критериев отбора нет.

"Должен быть чек-лист или стандарт. Не должно быть так, что человек заявление написал, 6 месяцев пробыл сторонником и потом просто получил право вступить в партию", — подчеркнул Владимир Якушев.

Он также напомнил, что ранее аналогичные встречи состоялись с первичными отделениями "Единой России" и руководителями региональных исполкомов партии.

"Мы начали подготовку к большой федеральной кампании-2026. Обсуждали те идеологические вызовы, которые сегодня стоят перед нами. Коснулись многих технических вопросов: чего не хватает в работе, что необходимо усовершенствовать, как перезагрузить и синхронизировать нашу партийную инфраструктуру", — сказал Владимир Якушев.

Участие в семинаре-совещании от Самарской области принял председатель Регионального Совета сторонников партии "Единая Россия", руководитель ВОД "Волонтеры Победы" в регионе Сергей Андриянов.

"Это действительно незабываемый опыт, открывающий новые горизонты и возможности для взаимодействия и обмена мнениями с единомышленниками. В свою очередь, мы проведём перезагрузку местных штабов сторонников и целенаправленно подойдём к формированию нашей новой команды. Приоритетами в нашей деятельности останется поддержка участников СВО и их семей. Работа с НКО будет продолжена, поскольку крайне важно взаимодействовать и поддерживать идеи общественных организаций и сторонников Партии", — резюмировал Андриянов.

Отметим, что Сергей Васильевич стал членом партии и получил партийный билет из рук врио секретаря Генерального совета Владимира Якушева.

"Это решение имеет для меня большое значение. Уверен, что совместными усилиями мы сможем внести весомый вклад в дальнейшее развитие нашей Самарской области, поддерживая идеи, направленные на улучшение жизни граждан и прогресс в обществе. Благодарю всех, кто поддерживает меня на этом пути", — подчеркнул председатель самарского регионального совета сторонников партии "Единая Россия".