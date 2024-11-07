16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Единая Россия" внесла поправки ко второму чтению бюджета "Единая Россия" перезагружает работу института сторонников партии На выставке "Сила в правде" депутат-единоросс передал образцы трофейной техники в музей поискового движения На открытии выставки "Сила V правде" молодежь Самары развернула 500-метровую георгиевскую ленту "Единая Россия" проработала поправки ко второму чтению бюджета

Партии Власть и политика

"Единая Россия" внесла поправки ко второму чтению бюджета

МОСКВА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Поправки предусматривают увеличение финансирования на реализацию положений народной программы партии по поддержке регионов, а также в сфере АПК, развития науки, культуры, спорта "Единая Россия" проработала поправки в бюджет с правительством, отметил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

Фото: пресс-служба "Единой России"

"По поручению председателя партии обсудили поправки с комитетом Госдумы по бюджету и минфином. В первую очередь, нужно увеличить финансирование развития региональной дорожной сети. На эти цели предлагаем дополнительно выделить 60 миллиардов рублей", — отметил он.

Также партия предлагает расширить финансирование программы "Комплексное развитие сельских территорий" — на 7,1 миллиарда рублей. 13 миллиардов рублей дополнительно пойдут на льготный лизинг для АПК.

"Одно из направлений народной программы "Единой России" — поддержка спорта. Недавно президент обратил внимание на то, что ежегодно в регионах будет появляться не менее 350 спортивных объектов. В первую очередь — в сельской местности. Чтобы расширить возможности для занятий спортом, предлагаем направить дополнительное финансирование на капремонт соответствующей инфраструктуры и ее оснащение. И выделить на эти цели 7,8 миллиардов плюсом", — сообщил Владимир Якушев.

Помимо этого, расширится поддержка науки: на реализацию проектов под руководством ведущих ученых в вузах и научных организациях предлагается направить 7,1 миллиарда рублей дополнительно.

Увеличится объем финансирования на программу реабилитации и абилитации инвалидов — на 1,2 миллиарда. Поддержку по ней получат 1,7 миллиона человек.

Кроме того, "Единая Россия" предлагает выделить дополнительно 3 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровление.

"Еще одна поправка "Единой России" в бюджет касается поддержки русского языка. На подготовку учителей, которые будут обучать ему детей в школах государств-партнеров, и на издание 200 тысяч учебников русского языка для зарубежных образовательных организаций предлагаем выделить 1,6 миллиардов дополнительно", — обратил внимание врио секретаря Генсовета.

Отметим, что проект бюджета Самарской области на 2025–2027 годы поступил на рассмотрение в Самарскую губернскую Думу. Первое чтение запланировано на 15 ноября. Первый заместитель секретаря Самарского реготделения партии "Единая Россия", председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов подчеркнул его ключевые позиции: "Это самый главный финансовый документ нашего региона на ближайший 2025 год и на перспективу до 2027 года. Все социальные обязательства государства в него включены. В том числе — предусмотрены новые выплаты для детей войны, в том числе — заложены параметры минимальной заработной платы, установленные Государственной Думой Российской Федерации. Более того, учтен целый ряд предложений, проектов, которые поступили в течение летних месяцев от жителей Самарской области, от общественных организаций, от муниципалитетов в адрес главы региона".

В ближайшее время депутатам предстоит серьезная, конструктивная работа по согласованию концепции документа с последующей доработкой законопроекта с учетом одобренных поправок и предложений и дальнейшим принятием его во втором и окончательном чтении, отметил Кузнецов.

Напомним, "Единая Россия" обсудила поправки в федеральный бюджет с правительством на заседании программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева 1 ноября. Как подчеркнул министр финансов Антон Силуанов, инициативы, представленные партией, будут профинансированы. Он также отметил, что в главном финансовом документе страны отражены положения народной программы партии.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Какие достопримечательности в Самаре Вы показали бы гостям в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1