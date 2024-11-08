В Самаре прошел в 14-ый раз Парад памяти

Парад Памяти проводится в Самаре с 2011 года при поддержке Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" и правительства Самарской области.

Участие в торжественном марше на площади Куйбышева в Самаре в этом году приняли 125 расчетов — более 7,5 тысяч человек. Это подразделения силовых структур, военно-патриотических и исторических клубов, военных учебных центров, высших учебных заведений, кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ, юнармейских отрядов из регионов ПФО, других регионов страны и ДНР, а также представители промышленных предприятий, профсоюзов, волонтерских и молодежных объединений, в числе которых активисты "Молодой Гвардии" и добровольцы-участники гуманитарной миссии "Единой России" и боевых действий в зоне СВО.

Перед началом Парада полпред президента России в ПФО Игорь Комаров и губернатор Самарской области, секретарь реготдления партии "Единая Россия" Вячеслав Федорищев возложили цветы к памятному знаку "Памяти парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве". Участите в церемонии возложения приняли депутат Государственной думы, координатор партпроекта "Единой России" "Историческая память" Александр Хинштейн, депутат Государственной думы Виктор Казаков, вице-губернатор Александр Фетисов.

Полпред президента России в ПФО Игорь Комаров обратился к участникам и гостям Парада памяти: "Сегодня мы присутствуем на значимом для Приволжского федерального округа историческом событии — Параде памяти. С этой площади в далеком 1941 году наши деды и прадеды уходили на фронт защищать Родину. Многие из них прошли долгий путь, освободив от захватчиков родную землю и порабощенные страны Европы. Многие погибли в боях, не дожив до Великой Победы. Их отвага, верность долгу и Родине — пример для нас служения Отечеству и образец для подражания и патриотического воспитания молодежи. Сегодня Россия вновь на переднем крае борьбы с нацизмом. Как много лет назад, по зову сердца внуки и правнуки победителей взяли в руки оружие и встали на защиту Отечества, мужественно отстаивая свободу и независимость нашей Родины. Парад демонстрирует всему миру решимость и единство народов России. Важно, чтобы на этих нерушимых ценностях воспитывались наши дети. Победа будет за нами!".

Статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева подчеркнула, что парады, которые проходили в Москве, в Куйбышеве и в Воронеже 7 ноября 1941 года, демонстрировали мужество, несгибаемую волю, веру в Победу: "Сегодня мы вспоминаем те великие дни героев прошлого. Каждый шаг участников сегодняшнего парада в Самаре откликается эхом в истории. В Параде Памяти принимают участие не только сегодняшние герои (ветераны специальной военной операции), но и будущие защитники — кадеты, курсанты, суворовцы, нахимовцы. Наверняка многие из них являются потомками тех героев, которые здесь шли 83 года назад. Спустя годы на эту площадь выйдут уже сыновья и внуки каждого из вас. И они будут гордиться памятью и подвигами современных героев. И помнить, что пока мы едины — мы непобедимы!".

Губернатор Самарской области, секретарь Самарского реготделения партии "Единая Россия" Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с 83-й годовщиной военного парада в Куйбышеве: "Мы гордимся тем, что парад в Куйбышеве, "запасной столице" Советского Союза, вошел в историю Великой Отечественной войны как яркий пример единения нашего народа перед лицом суровых испытаний. С центральной площади Куйбышева ушли на фронт бойцы будущей 3-й ударной армии, которая закончила свой боевой путь в Берлине. А штурмовое знамя одного из соединений армии, поднятое над Рейхстагом, стало легендарным знаменем Победы. В честь этого исторического парада 1941 года мы в 14-й раз проводим Парад памяти. Он олицетворяет связь времен и преемственность поколений, величие подвига советского народа. Сегодня с нами здесь ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, участники специальной военной операции, казаки, представители трудовых коллективов, военно-патриотических клубов, волонтеры, студенты и школьники".

Открыл прохождение парадных расчетов Центральный военный оркестр министерства обороны России. Наибольший интерес зрителей традиционно вызывает прохождение автомототехники времен Великой Отечественной войны и танка Т-34.

По окончании парада продолжит свою работу выставка "Сила V правде: гордость и Победа", инициированная минобороны и партией "Единая Россия". Жители и гости региональной столицы смогут увидеть трофейную технику, захваченную российскими военнослужащими в ходе выполнения задач специальной военной операции. Выставка будет работать до 10 ноября с 11:00 до 20:00. Вход — свободный.

Основная тема Парада памяти в этом году: "Наша семья — наша Победа!". Она выбрана в связи с проведением Года семьи в России и отражает основной смысл проекта. Ведь нет в России семьи, которую не опалила война, уверены организаторы Парада памяти. В Самарской области уже прошло более 6 тысяч специальных патриотических мероприятий, посвященных этому событию: акций, программ, конкурсов, концертов, тематических уроков, лекториев, выставок, кинопоказов в общеобразовательных, средне-специальных, высших учебных заведениях, на промышленных предприятиях и в учреждениях культуры.

Напомним, что 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, ставшем "запасной столицей", состоялся один из крупнейших парадов. В шествии приняли участие 25,6 тысяч военных, около 240 самолетов и более 170 тысяч горожан. С главной площади города бойцы отправлялись прямо на фронт. За парадом наблюдали 25 дипломатических миссий, которые увидели и оценили широкомасштабность события и военную мощь нашей страны, что отразилось на дальнейшем ходе войны.

За эти годы свыше 150 общественных организаций, более 200 предприятий и учреждений культуры, свыше 1000 образовательных учреждений стали участниками торжественного марша. Парад памяти объединил представителей всех регионов России, в том числе Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также граждан 25 стран мира.