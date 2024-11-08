Холдинг Т1 выиграл в трех номинациях премии CNews Awards 2024

Решения и компании, входящие в Холдинг Т1, были удостоены сразу трех наград премии CNews Awards 2024 за достижения в области импортозамещения и цифровой трансформации. Признание получили решения Т1 Иннотех и Т1 Интеграция, а также Т1 Сервионика.
Платформа ОАЗИС от Т1 Иннотех стала лауреатом премии в номинации "Импортозамещенное ПО для управления рисками и GRC". Платформа обеспечивает эффективное взаимодействие между внутренним аудитом, риск-менеджментом и внутренним контролем, повышая прозрачность и качество принятых решений. Кроме того, ОАЗИС позволяет автоматизировать процесс внутреннего аудита, минимизировать затраты на ручные операции и более гибко подходить к задачам планирования. Одним из первых примеров внедрения платформы стал проект с федеральным ритейлером X5 Group.
ПАК АСУ ТП "СИЛАРОН" от Т1 Интеграция стал победителем в номинации "Импортозамещение года" секции "Цифровизация промышленности". ПАК разработан для предприятий с непрерывным производством в таких отраслях, как нефтехимия, нефтепереработка, тепловая электроэнергетика, металлургия, химическая и горнодобывающая промышленность. "СИЛАРОН" успешно заменяет зарубежные аналоги и является одним из первых отечественных решений по автоматизированному управлению технологическим процессом класса DCS (распределенная система управления). В АСУ ТП применяется прикладное ПО собственной разработки Т1 Интеграция, полностью поддерживающее отечественные операционные системы AltLinux и AstraLinux. Аппаратная база ПАКа состоит из отечественных компонентов, а производство устройства будет осуществляться на российских ведущих приборостроительных предприятиях. Решение повышает надежность, безопасность и устойчивость работы компаний из критически важных отраслей.
Т1 Сервионика, ведущий российский провайдер полного спектра услуг ИТ-аутсорсинга, получила награду в номинации "Рост в ИТ-аутсорсинге: компания года". В условиях возросшего спроса на услуги ИТ-поддержки в регионах компания расширила свою сеть и запустила 3D-печать и моделирование комплектующих печатного оборудования, сервисное обслуживание платежных сервисов и эквайринговых платформ, необходимых для эффективного ведения бизнеса в России.
"Признание заслуг холдинга сразу в трех номинациях CNews Awards 2024 подтверждает актуальность нашей стратегии, направленной на поддержку ключевых отраслей экономики России через разработку и внедрение высокотехнологичных решений. ОАЗИС, ПАК "СИЛАРОН" и услуги Т1 Сервионика помогают нашим заказчикам решать задачи по импортозамещению, обеспечивая безопасность и стабильное развитие бизнеса. Мы гордимся тем, что решения и услуги Т1 способствуют укреплению конкурентоспособности отечественного бизнеса", — подчеркнул Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1.
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