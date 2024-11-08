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Эксперты Холдинга Т1 на SOCForum: ИБ превращается в статью доходов и фактор конкурентоспособности компании

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Всего за два года роль подразделений информационной безопасности (ИБ) в российских ИТ компаниях существенно возросла. Это объясняется не только запросом на эффективную защиту в условиях постоянного роста рисков, но и превращением ИБ-команд в центры генерации выручки. Об этом рассказали эксперты Холдинга Т1 в ходе 10-го международного форума SOCForum, который прошел в Москве.

Специалисты Холдинга Т1 приняли участие в масштабной конференции в качестве спикеров и модераторов. Алексей Кубарев, директор по информационной безопасности Т1 Облако, рассказал об опыте трансформации ИБ-подразделения провайдера из сопровождающей функции в драйвер для развития бизнеса и повышения конкурентоспособности компании.

"В последние два года мы сильно развили защищенность нашего облака от кибератак. В Т1 Облако свои объекты КИИ стали размещать крупные компании, а в 2024 году наш портфель ИБ-сервисов значительно вырос. Сейчас нашими услугами по информационной безопасности так или иначе пользуется каждый пятый клиент компании", — подчеркнул Алексей Кубарев во время выступления с докладом на тему: "Как трансформировать ИБ из бэкофисной функции в ключевое преимущество бизнеса".

Разбор востребованных облачных сервисов и продуктов в сфере информационной безопасности и оценка реальных инцидентов состоялась на следующий день форума в ходе сессии "Безопасность в облаках", на которой Алексей Кубарев выступил модератором. В треке приняли участие лидеры рынка — представители компаний BI.ZONE, MTC, Yandex.Cloud, Positive Technologies и других.

Детальное погружение в технологические аспекты состоялось во время панельной сессии форума: "Хакнуть будущее: кибербезопасность как конкурентное преимущество". Участники дискуссии, среди которых был директор портфеля решений НОТА КУПОЛ Игорь Душа, обсудили вопросы разработки новых продуктов в сфере ИБ, перспективы внедрения искусственного интеллекта и машинного обучения в системы кибербезопасности.

"Мы видим растущий запрос бизнеса на инструменты автоматизации ряда ИБ-функций, это помогает оперативно реагировать на меняющийся внешний фон. Требования регулятора, появление новых сценариев кибератак с применением нейросетевых и иных технологий — реагировать на все "вручную", еще и в условиях реального кадрового дефицита становится все сложнее. Решением становится разработка новых отечественных ИБ-продуктов и объединение разнородных сервисов в единую систему, обеспечивающую результативную защиту", — отметил Игорь Душа.

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