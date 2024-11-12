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Партии Власть и политика

"Единая Россия" дала старт благотворительной акции "Коробка храбрости"

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Партийная акция "Коробка храбрости" проводится "Единой Россией" уже в 12 раз и охватывает региональные исполкомы по всей стране.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

"Ежегодно количество людей, готовых поддержать нашу партийную "Коробку храбрости", увеличивается. В прошлом году участниками акции стали свыше 100 тыс. человек. Сотни тысяч непростых медицинских процедур прошли спокойнее, а маленькие герои получили награду за свою храбрость. В этом году снова во всех региональных исполкомах партии, штабах общественной поддержки "Единой России" организованы пункты сбора. До 5 декабря в них можно принести все, что может порадовать детей", — сказал врио секретаря Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

Все подарки передадут в региональные и федеральные медицинские центры и хосписы, сообщила председатель Центрального совета сторонников "Единой России" Ольга Занко.

"Мы собираем игрушки, чтобы поддержать детей, проходящих сложное болезненное лечение. Даже взрослым это непросто, а для детей — настоящий подвиг. Акция поможет поднять им настроение и быстрее стать здоровыми. Приглашаем всех помочь", — сказала она.

По санитарным требованиям передавать следует только новые игрушки в упаковке.

Сторонники партии устанавливают в торговых центрах и партнерских организациях специальные боксы, куда любой желающий может положить игрушки для детей. Также подарки можно приносить в местные и региональные отделения, штабы общественной поддержки "Единой России".

В 2023 г. в акции приняли участие свыше 105 тыс. активистов, собрали более 350 тыс. подарков.
Самарская область принимает участие во всероссийской акции "Коробка храбрости" с 2019 года. В этот раз точкой сбора станет Штаб общественной поддержки "Единой России" и местные отделения партии по всему региону. Подарки получат юные пациенты Самарской детской городской больницы им. Ивановой, специализированные отделения Областной больницы им. Середавина и детские больницы региона, рассказал председатель регионального совета сторонников партии Сергей Андриянов.

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Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

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программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

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