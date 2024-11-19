В Самаре прошли первые соревнования по фиджитал-каратэ

Поединки — сперва на татами, потом — в виртуальном пространстве. На татами и перед монитором встретились юные самарцы, ставшие первопроходцами в фиджитал-каратэ. Организовали спортивные состязания в уникальном формате активисты проекта "Детский спорт" партии "Единая Россия" в Самарской области.

"По правилам, сначала было кумите (спарринг), после запыхавшиеся спортсмены садились за приставку. Если по итогам реального и виртуального боев счет был 1:1, то финальным состязанием были ката. Много боев закончились со счетом 2:0, т. е. и на татами и за монитором победил один участник, но были результаты 1:1, когда победитель определялся по результатам ката", — рассказал о ходе соревнований один из организаторов турнира, координатор партийного проекта "Детский спорт" в Самарской области, депутат Самарской губернской думы Роман Балтер.

"Однозначно, можно сказать, что Самара один из лидеров по фиджитал-спорту, мы развиваем не только классические фиджитал-виды спорта, но и такие виды спорта, как фиджитал-каратэ и фиджитал-волейбол", — сообщил координатор партпроекта "Единой России".

"Соревнования в Самаре еще раз показали, что фиджитал-технологии могут эффективно сочетаться с физической активностью. Они способствуют развитию детей и помогают им стать более уверенными в себе. Мы увидели, как современные технологии могут вдохновить новое поколение спортсменов, и, без сомнения, такие соревнования станут хорошей традицией", — отметил парламентарий

Помогли в организации соревнований в непривычном формате представители департамента спорта и образования города, директор школы № 26 Анатолий Лазарев.

"Соревнования стали настоящим праздником для участников, зрителей и всех любителей активного образа жизни. Родители одинаково переживали за своих детей и перед игровой приставкой и в реальном бою", — подчеркнул Роман Балтер.

Напомним, что по инициативе партийного проекта "Детский спорт" в регионе в августе уже проводились соревнования по фиджитал-волейболу, где команды соревновались как на площадке, так и в цифровом пространстве.