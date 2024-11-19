16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре прошли первые соревнования по фиджитал-каратэ Принцип светофора: в штабе общественной поддержки "Единой России" медики рассказали самарцам о правильном питании при диабете Бизнесмен Алексей Ушамирский и еще несколько человек могут покинуть политсовет "Единой России" В Самаре прошел в 14-ый раз Парад памяти "Единая Россия" внесла поправки ко второму чтению бюджета

Партии Власть и политика

В Самаре прошли первые соревнования по фиджитал-каратэ

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Поединки — сперва на татами, потом — в виртуальном пространстве. На татами и перед монитором встретились юные самарцы, ставшие первопроходцами в фиджитал-каратэ. Организовали спортивные состязания в уникальном формате активисты проекта "Детский спорт" партии "Единая Россия" в Самарской области.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

"По правилам, сначала было кумите (спарринг), после запыхавшиеся спортсмены садились за приставку. Если по итогам реального и виртуального боев счет был 1:1, то финальным состязанием были ката. Много боев закончились со счетом 2:0, т. е. и на татами и за монитором победил один участник, но были результаты 1:1, когда победитель определялся по результатам ката", — рассказал о ходе соревнований один из организаторов турнира, координатор партийного проекта "Детский спорт" в Самарской области, депутат Самарской губернской думы Роман Балтер.

"Однозначно, можно сказать, что Самара один из лидеров по фиджитал-спорту, мы развиваем не только классические фиджитал-виды спорта, но и такие виды спорта, как фиджитал-каратэ и фиджитал-волейбол", — сообщил координатор партпроекта "Единой России".

"Соревнования в Самаре еще раз показали, что фиджитал-технологии могут эффективно сочетаться с физической активностью. Они способствуют развитию детей и помогают им стать более уверенными в себе. Мы увидели, как современные технологии могут вдохновить новое поколение спортсменов, и, без сомнения, такие соревнования станут хорошей традицией", — отметил парламентарий

Помогли в организации соревнований в непривычном формате представители департамента спорта и образования города, директор школы № 26 Анатолий Лазарев.

"Соревнования стали настоящим праздником для участников, зрителей и всех любителей активного образа жизни. Родители одинаково переживали за своих детей и перед игровой приставкой и в реальном бою", — подчеркнул Роман Балтер.

Напомним, что по инициативе партийного проекта "Детский спорт" в регионе в августе уже проводились соревнования по фиджитал-волейболу, где команды соревновались как на площадке, так и в цифровом пространстве.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1