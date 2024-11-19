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В Самарской области предложили признать техобслуживание ВДГО коммунальной услугой

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 19 ноября, в Самарской губернской думе рассмотрели предложение о выплате компенсаций расходов на техобслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО) льготным категориям граждан. Обсуждение состоялось на заседании комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.

Инициатором выступила дума Похвистнево. Председатель профильного комитета городского парламента Виталий Шемакин отметил, что из-за увеличения тарифов на техобслуживание ВГО вопрос стоит остро.
"Люди просят ввести такие же льготы, как за оплату коммунальных услуг. Ведь по сути техобслуживание ВДГО — тоже коммунальная услуга", — пояснил депутат.

Во время обсуждения члены комитета напомнили, что решение по введению новых правил техобслуживания ВДГО было принято на федеральном уровне. Соответственно, и инициативы необходимо будет направлять на федеральный уровень.

По словам участников заседания, для того, чтобы ввести компенсации для льготников предстоит поднять вопрос о признании техобслуживания ВДГО коммунальной услугой. К обсуждению этого вопроса решили вернуться в 2025 году, когда будет урегулирован вопрос с тарифами.

Во время проверки экономической обоснованности установленных расценок сотрудники ФАС выяснили, что четыре газовые компании Самарской области завысили стоимость услуг. Организации обязали пересмотреть тарифы.

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