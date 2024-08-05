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Депутатам предложили ввести компенсацию для льготников за техобслуживание ВДГО

ПОХВИСТНЕВО. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутаты городской думы Похвистнево направили обращение по вопросу компенсации расходов за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО) льготным категориям граждан в Самарскую губернскую думу.

В своем обращении представители похвистневской думы отметили, что отдельным категориям граждан предоставляется компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). При этом в перечне расходов, на которые предоставляется 50% компенсация (плата за оплату жилого помещения и коммунальных услуг; плата за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, установленного законодательством Самарской области; взнос на капитальный ремонт общего имущества в много-квартирном доме) отсутствует плата за ТО ВДГО, "что нарушает права и законные интересы льготных категорий граждан".

При этом, как пояснили депутаты, "расходы граждан на ТО ВДГО являются неотъемлемым условием газоснабжения", и предложили распространить на них 50% компенсацию по оплате ЖКУ.

"На основании изложенного просим рассмотреть возможность внесения изменений в законы Самарской области "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемых отдельным категориям граждан, проживающих в Самарской области", "О социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны - тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий", "О государственной поддержке граждан, имеющих детей" изменения, предусматривающие также компенсацию льготным категориям граждан в размере 50 процентов оплаты услуг по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования", - заключили парламентарии в своем обращении.

Гид потребителя

Последние комментарии

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