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В реготделении "Единой России" ждут предложений и идей от неравнодушных самарцев по новым проектам

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре состоялась конференция Самарского регионального отделения партии "Единая Россия", в ходе которой секретарь реготделения ЕР Вячеслав Федорищев презентовал однопартийцам долгосрочную программу развития "Самара-450" и предложил начать работу над новыми региональными партийными проектами. Начать работу предложил с кадрового обновления регионального отделения и регионального исполнительного комитета.

"Нужны активные, инициативные люди, которые хотят по-настоящему менять жизнь и помогать другим", — отметил секретарь реготделения партии. Курировать это направление он предложил депутату Госдумы от Самарской области, председателю комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну.

Парламентарий уверен: на конференции регионального отделения "Единой России" были приняты беспрецедентные и во многом революционные решения.

"Губернатор Самарской области и секретарь регионального отделения "ЕР" Вячеслав Федорищев проанонсировал долгожданные масштабные перемены, которые необходимы и в партии, и в регионе. Главная задача — вернуть утраченные позиции, чтобы Самарская область вновь стала третьим регионом в стране. Начинать необходимо с ротации кадров и их очищения — в первую очередь в областном исполкоме партии. Нам нужны инициативные и активные люди, которые готовы менять регион к лучшему. Вячеслав Андреевич попросил меня курировать это направление", — отметил Хинштейн.

Напомним, что по итогам конференции было решено прекратить полномочия 20 членов регионального политсовета партии.

Кроме того, секретарь реготделения ЕР озвучил 10 новых проектов, которые партии предстоит запустить в Самарской области с 1 января, в их числе такие непривычные для нашего региона, как антикоррупция и очищение власти и партии от негодных людей или возврат выведенных у государства активов, отметил Александр Евсеевич.

"Чтобы вылечить болезнь — надо сначала поставить диагноз. Откровенность и прямота, с которой действует новый губернатор, не может не внушать надежд на перемены к лучшему. И очень важно, чтобы в этих переменах участвовало, как можно больше людей", — подчеркнул депутат.

В региональном исполкоме ждут предложений и идей от неравнодушных самарцев по всем заявленным главой области 10 проектам. Предложения принимаются на адрес электронной почты Самарского регионального отделения партии "Единая Россия": info@samara.er.ru.

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