Госдума приняла бюджет на 2025-2027 годы с ключевыми поправками "Единой России"

В главном финансовом документе страны увеличивается финансирование всех социальных и экономических обязательств.

Федеральный бюджет решает важнейшие задачи: полное выполнение всех социальных обязательств государства перед людьми, обеспечение расходов на оборону, безопасность, поддержку участников СВО и их семей, достижение технологического суверенитета.

Врио секретаря Генсовета "Единой России" Владимир Якушев ранее сообщал, что по инициативе "Единой России" в федеральном бюджете предусматривается дополнительное выделение 161,7 млрд руб. в ближайшие три года на приоритетные для страны направления развития: социальную поддержку, строительство школ, садов, дорог, развитие регионов, АПК, науку, инфраструктуру детского отдыха и спорта, поддержку участников СВО и их семей.

В числе приоритетов для партии - финансирование положений народной программы, поручений президента и реализации национальных проектов. На эти цели в 2025 г. заложено почти пять триллионов рублей, в 2026-2027 годах - свыше пяти триллионов рубежегодно ежегодно.

На социальную политику в 2025 г. в бюджете предусмотрено 6,9 триллиона рублей (всего - 21,3 триллиона рублей за три года). Это индексация пенсий, социальных пособий, поддержка семей с детьми.

Более чем на 2 млрд руб. увеличена поддержка фонда "Защитники Отечества", предусмотрено финансирование Комитета семей воинов Отечества и "Ассоциации ветеранов СВО" - в размере 291 млн руб. и 215 млн руб., соответственно.

Почти на 1,2 миллиарда руб. увеличится финансирование реабилитации и абилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, что позволит охватить соответствующими мероприятиями не менее 1,7 млн человек ежегодно. На поддержку "Всероссийского общества слепых" в соответствии с поправками "Единой России" в 2025 г. заложено 1,1 млрд руб., дополнительные средства получит "Всероссийское общество инвалидов".

На сферу образования в 2025 г. заложено более 1,5 триллиона рублей. Продолжится программа по капитальному ремонту и строительству детских садов и школ, модернизация инфраструктуры в педагогических вузах, выплаты классным руководителям и советникам по воспитанию.

Выделенные на капремонт образовательных учреждений средства позволят отремонтировать 3208 и построить 70 новых школ, обновить 837 и построить 63 новых детских сада. Ежегодно предусмотрена закупка не менее 3 тыс. автобусов. Горячее питание смогут получать около 7 млн детей.

На капитальный ремонт объектов спортивной инфраструктуры направят вдвое больше средств, чем планировалось изначально, - 10 млрд рублей. Почти на 2,8 млрд руб. увеличены расходы на оснащение спортивных объектов новым оборудованием (поправка "Единой России" позволит оснастить порядка тысячи спортплощадок за три года). На создание новой и модернизацию существующей инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей дополнительно направят 3 млрд руб. в течение трех лет.

Благодаря поправкам "Единой России" бюджетные расходы на развитие автомобильных дорог регионального значения увеличатся на 60 млрд руб. (на 20 млрд руб. в год).

Более 7 млрд руб. дополнительно выделят на комплексное развитие сельских территорий, почти 3 млрд руб. - на льготный лизинг для сельхозтоваропроизводителей, около 11,4 млрд руб. - на льготный лизинг сельскохозяйственной техники, 10 млрд руб. - на субсидии ее производителям.

Между регионами перераспределено 253 межбюджетных трансферта с общим объемом 3,4 триллиона рублей. Субъекты РФ могут принимать бюджеты с учетом этих средств и заключать контракты. Принято решение о списании двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам. Не менее 50% от списания этой задолженности направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры, в том числе лифтового хозяйства по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Бюджеты регионов Дальнего Востока в том числе дополнительно получат с федерального уровня 1,6 млрд руб. для помощи семьям с детьми в погашении ипотечных кредитов.

Работу над документом "Единая Россия" вела вместе с правительством.



