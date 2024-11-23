В Самаре стартовал фестиваль добровольцев #Свои63

Более 1,5 тысяч молодых и активных жителей региона собрал на площади Славы в Самаре фестиваль #Свои63, организованный активистами "Молодой Гвардии Единой России". Он открыл череду мероприятий, посвященных Дню волонтера в 63-ем регионе.

Открыл фестиваль #Свои63 секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Вячеслав Федорищев. Он обозначил ориентиры и задал курс работы активистам "Молодой Гвардии".

Он подчеркнул, что теперь молодежное объединение будет работать в новом формате и надо активизироваться, чтобы добиться лучших результатов.

"Вы — "Молодая Гвардия" — важнейшая молодежная ячейка великой партии "Единая Россия" — партии нашего лидера, нашего Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Я попросил собраться всех в таком формате, потому что я, как секретарь регионального отделения, работающий всего три месяца в партии, недоволен нашей с вами работой. Мы делаем мало и недостаточно для того, чтобы по-настоящему соответствовать тому курсу, который наш Президент задает. Мы все с вами смотрим новости. Вы видели последние события, видели обращение Президента по поводу применения нового высокоточного оружия. Вы понимаете, в каком конфликте находимся. И поэтому от каждого из нас с вами зависит, насколько мы помогаем и содействуем большой задаче приближения нашей Победы", — отметил Федорищев.

Секретарь реготделения уверен: нам нужны молодые политики.

"Нужны молодые люди, которые по-настоящему делают, вовлекают в свою работу, общаются с людьми старшего возраста, семьями участников СВО, понимают проблемы, предлагают их решения. И даже их решают: своим примером, лично. Руками — как сети, которые мы плетем, или же большими проектами, которые нужно реализовывать. У вас есть такая возможность. Я в течение месяца буду внимательно наблюдать за тем, как "Молодая гвардия" преображается, кто является этими людьми, которые станут руководителями, главами городов, депутатами Самарской губернской думы или любой другой. Давайте вместе подумаем, как мы можем способствовать решению задач, которые поставил наш Верховный главнокомандующий: как мы можем содействовать целям, которые перед партией стоят, какие партийные проекты мы должны делать на благо жителей и по-настоящему их сделаем", — предложил молодежи секретарь реготделения.

Вячеслав Федорищев осмотрел площадки фестиваля, пообщался с добровольцами. Волонтерство объединяет людей разного возраста, и в первую очередь тех, кто молод душой, как волонтеры движения "ZoV — Своих не бросаем". Они плетут масксети, делают сублимированную пищу, отливают окопные свечи, и готовы принять в свои ряды всех и признательны за любую помощь. Секретарь реготделения партии тоже принял участие в плетении масксетей.

На фестивале Вячеслав Федорищев пообщался с участниками СВО, которые в тылу продолжают активно помогать своим товарищам на передовой. В их числе — художник Роман Михеев. Он вернулся в Самарскую область после полученного "за ленточкой" ранения. Автор вручил главе реготделения партии свою картину с видами Донецка:

Более 1,5 тысяч человек собрал на площади Славы праздник волонтеров. Руководитель "Молодой Гвардии Единой России" в самарском регионе Антон Родионов напомнил участникам фестиваля: "С начала специальной военной операции для оказания гуманитарной помощи в зоне СВО побывал 171 активист МГЕР. Самарские добровольцы работали в Донецке и Мариуполе, в Снежном и Луганск, Лисичанске и Мелитополе, Энергодаре и Херсоне. "Молодая Гвардия" — это не просто организация, это — большая семья, в которой каждый сможет почувствовать себя полезным и найти то, что ему будет по душе".

На фестивале #Свои63 отметили активистов молодежных организаций за участие в гуманитарной миссии партии "Единая Россия" в новых регионах, тех, кто собирал гумпомощь для Курской и Белгородской области, тех, кто помогает нашим бойцам — в тылу и на фронте.

Завершился фестиваль отправкой очередного гуманитарного груза на Донбасс, который собрали жители муниципальных районов губернии и молодежь региона. Груз доставят представители молодежных объединений со всей страны, в их числе — шестеро молодогвардейцев из Самарской области.

Напомним, фестиваль дал старт молодежным и волонтерским мероприятиям и инициативам ко Дню добровольца, который пройдет 5 декабря, и положил начало эстафете добрых дел ко Дню рождения партии "Единая Россия". 1 декабря 2024 года партия большинства отметит 23 года с момента своего основания.