16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский парк 60-летия Советской власти расчистят от мусора и благоустроят На самарской набережной монтируют новогоднюю иллюминацию Энергетики "Т Плюс" встретились с жителями Октябрьского и Железнодорожного районов Самары В Самарской области продолжается акция "В Новый год - без долгов!" Исполнительным директором нового регоператора ТКО стала экс-сотрудница "ЭкоСтройРесурса"

ЖКХ и благоустройство Общество

Самарский парк 60-летия Советской власти расчистят от мусора и благоустроят

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 21
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ближайшее время парк 60-летия Советской власти ожидают перемены. Об этом заявил и.о. главы Самары Иван Носков.

Фото: телеграм-канал Ивана Носкова

В своем телеграм-канале Иван Носков рассказал о том, что в выходные встречался с инициативной группой, которая много лет отстаивает парк.

"Представительница группы Оксана Шишкина написала мне в личные сообщения, что "есть проект по сохранению и минимальному благоустройству лесопарка". А мне очень симпатичны люди, которые не только знают, что нужно делать, но и предлагают варианты, как сделать", - отметил и.о. главы города.

Он подытожил, что парк уникален и представляет для города огромную ценность.

"Точно знаю, что далеко не в каждом городе есть такие лесопарки. Несмотря на "наследие 90-х" — частично проданные участки — более 120 га парка вместе с уникальными растениями и живностью жителям удалось отстоять. Это отлично. Парк запущен, хотя признаки еще советского благоустройства видны. План на самое ближайшее время — убрать мусор и начать подготовку проекта благоустройства", - заявил Иван Носков.

Он призвал инициативную группу "не снижать оборотов" и продолжать информировать о ценности парка всех самарцев. 

"Поможем подготовить информационные стенды, вести просветительскую работу. Главное вы уже сделали, парк отстояли. Давайте двигаться дальше", - заключил и.о. главы города.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Волга. Васькова 02 ноября 2024 08:42 В Самаре увеличат предельный тариф на отопление

Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут

Александр Калинов 29 октября 2024 12:15 Объекты "Т Плюс" посетил и.о. главы Самары Иван Носков

"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?

Александр Калинов 25 октября 2024 12:51 Михаил Захаров, "ЭкоСтройРесурс": "Передаем новому регоператору отлаженный механизм"

если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?

Виктор Мухин 01 октября 2024 10:58 СВГК заплатит более десятка штрафов за срыв сроков догазификации

Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.

Алена Никитина 17 сентября 2024 10:03 Регоператор: в области не хватает мусорных полигонов

Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1