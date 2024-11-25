Самарский парк 60-летия Советской власти расчистят от мусора и благоустроят

В ближайшее время парк 60-летия Советской власти ожидают перемены. Об этом заявил и.о. главы Самары Иван Носков.

В своем телеграм-канале Иван Носков рассказал о том, что в выходные встречался с инициативной группой, которая много лет отстаивает парк.

"Представительница группы Оксана Шишкина написала мне в личные сообщения, что "есть проект по сохранению и минимальному благоустройству лесопарка". А мне очень симпатичны люди, которые не только знают, что нужно делать, но и предлагают варианты, как сделать", - отметил и.о. главы города.

Он подытожил, что парк уникален и представляет для города огромную ценность.

"Точно знаю, что далеко не в каждом городе есть такие лесопарки. Несмотря на "наследие 90-х" — частично проданные участки — более 120 га парка вместе с уникальными растениями и живностью жителям удалось отстоять. Это отлично. Парк запущен, хотя признаки еще советского благоустройства видны. План на самое ближайшее время — убрать мусор и начать подготовку проекта благоустройства", - заявил Иван Носков.

Он призвал инициативную группу "не снижать оборотов" и продолжать информировать о ценности парка всех самарцев.

"Поможем подготовить информационные стенды, вести просветительскую работу. Главное вы уже сделали, парк отстояли. Давайте двигаться дальше", - заключил и.о. главы города.