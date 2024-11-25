Самарский парк 60-летия Советской власти расчистят от мусора и благоустроят

В ближайшее время парк 60-летия Советской власти ожидают перемены. Об этом заявил и.о. главы Самары Иван Носков.
В своем телеграм-канале Иван Носков рассказал о том, что в выходные встречался с инициативной группой, которая много лет отстаивает парк.
"Представительница группы Оксана Шишкина написала мне в личные сообщения, что "есть проект по сохранению и минимальному благоустройству лесопарка". А мне очень симпатичны люди, которые не только знают, что нужно делать, но и предлагают варианты, как сделать", - отметил и.о. главы города.
Он подытожил, что парк уникален и представляет для города огромную ценность.
"Точно знаю, что далеко не в каждом городе есть такие лесопарки. Несмотря на "наследие 90-х" — частично проданные участки — более 120 га парка вместе с уникальными растениями и живностью жителям удалось отстоять. Это отлично. Парк запущен, хотя признаки еще советского благоустройства видны. План на самое ближайшее время — убрать мусор и начать подготовку проекта благоустройства", - заявил Иван Носков.
Он призвал инициативную группу "не снижать оборотов" и продолжать информировать о ценности парка всех самарцев.
"Поможем подготовить информационные стенды, вести просветительскую работу. Главное вы уже сделали, парк отстояли. Давайте двигаться дальше", - заключил и.о. главы города.
Последние комментарии
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?