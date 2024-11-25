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Партии Власть и политика

"Единая Россия" дала старт Всероссийскому конкурсу поддержки гражданских инициатив

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Победители получат поддержку партии на всех этапах реализации проектов. Конкурс проводит Центральный совет сторонников "Единой России".

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

"Одно из направлений работы "Единой России" — поддержка некоммерческих организаций и общественников. Важно, чтобы НКО в нашем лице чувствовали поддержку и видели реальные возможности для реализации своих проектов. Всероссийский конкурс поддержки гражданских инициатив — один из эффективных инструментов для выбора и поддержки действительно лучших их идей", — считает врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

Прислать работы можно до 23 декабря. Полуфиналистов путем голосования определят жители регионов, а победителей выберет оргкомитет, в который войдут представители от каждого субъекта РФ.
Лучшие проекты получат поддержку до 3 млн руб., наставников для реализации инициатив из числа депутатов и сторонников, информационное сопровождение проекта.

"Участвуя в конкурсе, вы не просто представляете свою инициативу, вы становитесь частью большого движения, которое стремится решить актуальные вопросы, стремится сделать нашу страну сильнее. Среди жителей нашей страны есть много талантливых и преданных делу людей, готовых приступить к действиям и повести за собой других. Мы поможем им на этом пути", — отметила председатель Центрального совета сторонников партии "Единая Россия" Ольга Занко.

Подать заявку можно на сайте. Проекты-победители будут реализованы с сентября 2025 г. по сентябрь 2026 года.

Председатель регионального совета сторонников партии в Самарской области, руководитель регионального штаюа ВОО "Волонтеры Победы" Сергей Андриянов рассказал, что в 2023 г. от Самарской области на конкурс подали 23 заявки. Из 3,5 тыс. проектов по всей России победили только девять, и в числе победителей — межрегиональная организация "Содействие спорту, культуре и образованию" из Похвистнево. Они стали лидерами в номинации "Лучшая НКО".

Больше всего заявок активисты самарского региона подали в номинации "Лучшая идея", среди них были инициативы местного, регионального и федерального уровня: кинотеатры под открытым небом, аллеи памяти, социальный секонд-хэнд, ярмарка для людей с ОВЗ, слеты активистов, школы творчества, театральные фестивали, патриотические и социальные проекты.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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