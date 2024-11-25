"Единая Россия" дала старт Всероссийскому конкурсу поддержки гражданских инициатив

Победители получат поддержку партии на всех этапах реализации проектов. Конкурс проводит Центральный совет сторонников "Единой России".

"Одно из направлений работы "Единой России" — поддержка некоммерческих организаций и общественников. Важно, чтобы НКО в нашем лице чувствовали поддержку и видели реальные возможности для реализации своих проектов. Всероссийский конкурс поддержки гражданских инициатив — один из эффективных инструментов для выбора и поддержки действительно лучших их идей", — считает врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

Прислать работы можно до 23 декабря. Полуфиналистов путем голосования определят жители регионов, а победителей выберет оргкомитет, в который войдут представители от каждого субъекта РФ.

Лучшие проекты получат поддержку до 3 млн руб., наставников для реализации инициатив из числа депутатов и сторонников, информационное сопровождение проекта.

"Участвуя в конкурсе, вы не просто представляете свою инициативу, вы становитесь частью большого движения, которое стремится решить актуальные вопросы, стремится сделать нашу страну сильнее. Среди жителей нашей страны есть много талантливых и преданных делу людей, готовых приступить к действиям и повести за собой других. Мы поможем им на этом пути", — отметила председатель Центрального совета сторонников партии "Единая Россия" Ольга Занко.

Подать заявку можно на сайте. Проекты-победители будут реализованы с сентября 2025 г. по сентябрь 2026 года.

Председатель регионального совета сторонников партии в Самарской области, руководитель регионального штаюа ВОО "Волонтеры Победы" Сергей Андриянов рассказал, что в 2023 г. от Самарской области на конкурс подали 23 заявки. Из 3,5 тыс. проектов по всей России победили только девять, и в числе победителей — межрегиональная организация "Содействие спорту, культуре и образованию" из Похвистнево. Они стали лидерами в номинации "Лучшая НКО".

Больше всего заявок активисты самарского региона подали в номинации "Лучшая идея", среди них были инициативы местного, регионального и федерального уровня: кинотеатры под открытым небом, аллеи памяти, социальный секонд-хэнд, ярмарка для людей с ОВЗ, слеты активистов, школы творчества, театральные фестивали, патриотические и социальные проекты.