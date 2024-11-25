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Владимир Якушев и Вячеслав Федорищев обсудили задачи Самарского регионального отделения "Единой России"

МОСКВА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приоритеты в работе секретарь Самарского регионального отделения "Единой России", губернатор обозначил на встрече с врио секретаря Генсовета партии Владимиром Якушевым.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

В первую очередь, речь идет о качественном обновлении партийных рядов.

По словам Вячеслава Федорищева, к партийной работе планируется привлекать больше молодежи и гражданских активистов. В том числе — из числа участников СВО, которые захотят попробовать себя в роли лидеров общественных проектов.

"Нам нужны молодые люди, волонтеры, добровольцы, активные секретари первичных отделений, вовлекающие в свою работу окружающих, имеющие контакты с людьми старшего возраста, семьями участников СВО, понимающие проблемы региона и главное — предлагающие их решения", — отметил Вячеслав Федорищев.

Владимир Якушев напомнил, что одно из ключевых направлений — укрепление первичных отделений "Единой России".

"Эти люди — фундамент партии, наша самая надежная опора. Именно они работают с жителями на земле, выполняют самые сложные задачи. Поэтому крайне важна обратная связь, которую мы получаем от руководителей первичных отделений. У них должны быть и реальные инструменты для решения задач той или иной территории", — отметил врио секретаря Генсовета партии.

Вячеслов Федорищев анонсировал и некоторые направления работы по программе "Самара 450", которая обобщит основные направления развития области до 2036 года. Сейчас в региональном отделении "Единой России" собирают предложения и идеи активистов.

Реготделение "Единой России" оказывает поддержку участникам СВО и членам их семей. В Самарской области, в дополнение к федеральным, установлено более 20 региональных мер социальной поддержки: помощь в ведении личного подсобного хозяйства, переобучение и поиск работы, налоговые и кредитные льготы.

Вячеслав Федорищев сообщил, что в 2023 г. Самарская область вошла в тройку наиболее активных регионов страны по итогам онлайн-голосования за объекты благоустройства.

Совместный проект Минстроя РФ и "Единой России" дает возможность людям участвовать в развитии муниципалитетов. До конца 2024 года по запросам жителей планируют благоустроить 122 общественных и 232 дворовых территории. Многие из них включены в народную программу партии.

Губернатор Самарской области также проинформировал Владимира Якушева о том, как в регионе реализуется партпроект "Единой России" "Новая школа". В 2024 г. запланировано возведение четырех образовательных учреждений в Самаре, Тольятти и Сызрани.

По словам Вячеслава Федорищева, все здания находятся на завершающей стадии строительства.

Кроме того, Министерством просвещения РФ на капремонт школ в ближайшие три года одобрено 33 заявки муниципалитетов Самарской области.

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Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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