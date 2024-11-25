Владимир Якушев и Вячеслав Федорищев обсудили задачи Самарского регионального отделения "Единой России"

Приоритеты в работе секретарь Самарского регионального отделения "Единой России", губернатор обозначил на встрече с врио секретаря Генсовета партии Владимиром Якушевым.

В первую очередь, речь идет о качественном обновлении партийных рядов.

По словам Вячеслава Федорищева, к партийной работе планируется привлекать больше молодежи и гражданских активистов. В том числе — из числа участников СВО, которые захотят попробовать себя в роли лидеров общественных проектов.

"Нам нужны молодые люди, волонтеры, добровольцы, активные секретари первичных отделений, вовлекающие в свою работу окружающих, имеющие контакты с людьми старшего возраста, семьями участников СВО, понимающие проблемы региона и главное — предлагающие их решения", — отметил Вячеслав Федорищев.

Владимир Якушев напомнил, что одно из ключевых направлений — укрепление первичных отделений "Единой России".

"Эти люди — фундамент партии, наша самая надежная опора. Именно они работают с жителями на земле, выполняют самые сложные задачи. Поэтому крайне важна обратная связь, которую мы получаем от руководителей первичных отделений. У них должны быть и реальные инструменты для решения задач той или иной территории", — отметил врио секретаря Генсовета партии.

Вячеслов Федорищев анонсировал и некоторые направления работы по программе "Самара 450", которая обобщит основные направления развития области до 2036 года. Сейчас в региональном отделении "Единой России" собирают предложения и идеи активистов.

Реготделение "Единой России" оказывает поддержку участникам СВО и членам их семей. В Самарской области, в дополнение к федеральным, установлено более 20 региональных мер социальной поддержки: помощь в ведении личного подсобного хозяйства, переобучение и поиск работы, налоговые и кредитные льготы.

Вячеслав Федорищев сообщил, что в 2023 г. Самарская область вошла в тройку наиболее активных регионов страны по итогам онлайн-голосования за объекты благоустройства.

Совместный проект Минстроя РФ и "Единой России" дает возможность людям участвовать в развитии муниципалитетов. До конца 2024 года по запросам жителей планируют благоустроить 122 общественных и 232 дворовых территории. Многие из них включены в народную программу партии.

Губернатор Самарской области также проинформировал Владимира Якушева о том, как в регионе реализуется партпроект "Единой России" "Новая школа". В 2024 г. запланировано возведение четырех образовательных учреждений в Самаре, Тольятти и Сызрани.

По словам Вячеслава Федорищева, все здания находятся на завершающей стадии строительства.

Кроме того, Министерством просвещения РФ на капремонт школ в ближайшие три года одобрено 33 заявки муниципалитетов Самарской области.