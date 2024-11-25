Дмитрий Вавилов возглавил Безенчукский район

В понедельник, 25 ноября, председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников возглавил работу конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального района Безенчукский.

На пост высшего выборного должностного лица — главы муниципалитета — претендовали три кандидатуры, представившие свои программы развития района.

Депутаты единогласно проголосовали за Дмитрия Вавилова. В этот же день на заседании Собрания представителей состоялась торжественная церемония принесения присяги главы, сообщает пресс-служба администрации Безенчукского района.

Напомним, что кандидатура Вавилова была предложена губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым 21 октября. До последнего времени Вавилов возглавлял АО "Купинское".