16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Вавилов возглавил Безенчукский район Иван Носков: "Проект реконструкции стадиона "Заря" проходит экспертизу" Илья Сухих приступил к работе в должности первого заместителя главы Тольятти Губернатор предложил мэру Жигулевска перейти в Тольятти Вячеслав Федорищев предложил возглавить Новокуйбышевск Алексею Коробкову

Муниципалитеты Власть и политика

Дмитрий Вавилов возглавил Безенчукский район

БЕЗЕНЧУК. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 25 ноября, председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников возглавил работу конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального района Безенчукский.

Фото: администрация Безенчукского района

На пост высшего выборного должностного лица — главы муниципалитета — претендовали три кандидатуры, представившие свои программы развития района.

Депутаты единогласно проголосовали за Дмитрия Вавилова. В этот же день на заседании Собрания представителей состоялась торжественная церемония принесения присяги главы, сообщает пресс-служба администрации Безенчукского района. 

Напомним, что кандидатура Вавилова была предложена губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым 21 октября. До последнего времени Вавилов возглавлял АО "Купинское".

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Николай Курпанов 19 июля 2023 11:39 Елена Лапушкина награждена почетным знаком "За труд во благо земли Самарской"

У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.

GameG Зимбельман 20 июня 2023 14:54 Стало известно, кого уволили из депстроя Самары из-за покупки дорогих авто

Ну и дела. Жаль (нет)

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1